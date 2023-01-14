Мартемьянов о 4:3: «В 1-м периоде «Ак Барс» доминировал. В перерыве встряхнул ребят, чтобы они начали играть в мужской жесткий хоккей, а не витиеватый, как им хочется»

Главный тренер « » высказался о победе над « ».

Новосибирцы выиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3 ОТ).

«В первом периоде «Ак Барс» полностью доминировал во всех компонентах, играла одна команда, и результат был налицо. В перерыве пришлось встряхнуть ребят, чтобы они проснулись и начали играть в хоккей – не витиеватый, как им хочется, а в мужской жесткий хоккей.

Разговор состоялся серьезный, команда встрепенулась. Мы шли до конца, и это вознаградилось забитыми голами – полезли на пятак, практически все голы забиты с броском и добиваний, подправлений.

Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч. То, что пять дней не играли… Я, честно говоря, удивлен – хорошо работали все эти дни.

Что случилось перед матчем? На раскатке уже был звоночек – просматривали игру «Ак Барса» с «Авангардом», знали об их мощном давлении с первых минут, но не все были готовы к этому. Две трети команды плавали, но потом собрались», – сказал Мартемьянов.