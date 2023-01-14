Бабенко о матче с «Сибирью»: «Ак Барс» будет стараться играть на победу. Настрой боевой»

Тренер « » высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 14 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– С каким настроем команда готовится к домашней серии?

– Боевой настрой. Отдохнули, поработали, сейчас проведем установку на игру. Недавно играли с «Сибирью», все еще в памяти, но напомним, какие правильные действия совершали, чего не хватало. Будем стараться играть на победу.

– Минимальное преимущество было в двух последних матчах. Сейчас будете делать акцент на большем количестве заброшенных шайб?

– Мы всегда хотим забросить больше шайб, но соперник не особо этого хочет. Создаем много моментов, надо ими пользоваться.

– Будут ли изменения в составе?

– Практически нет, – сказал .