Бабенко о матче с «Сибирью»: «Ак Барс» будет стараться играть на победу. Настрой боевой»

Теги Ак Барс Сибирь Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Сибири».

Игра состоится сегодня, 14 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– С каким настроем команда готовится к домашней серии?

– Боевой настрой. Отдохнули, поработали, сейчас проведем установку на игру. Недавно играли с «Сибирью», все еще в памяти, но напомним, какие правильные действия совершали, чего не хватало. Будем стараться играть на победу.

– Минимальное преимущество было в двух последних матчах. Сейчас будете делать акцент на большем количестве заброшенных шайб?

– Мы всегда хотим забросить больше шайб, но соперник не особо этого хочет. Создаем много моментов, надо ими пользоваться.

– Будут ли изменения в составе?

– Практически нет, – сказал Юрий Бабенко.

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