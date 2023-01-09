Амир Мифтахов: «Знали, что есть должочек перед «Сибирью». «Ак Барс» выходит демонстрировать свою игру и побеждать»

Теги Ак Барс Сибирь КХЛ Амир Мифтахов Хоккей

Амир Мифтахов рассказал о победе «Ак Барс» над «Сибирью» (3:2 Б).

Эта победа стала четвертой подряд для казанского клуба.

− За счет чего удалось переломить ход матча?

− Правильно играли, поэтому и переломили.

− Обсуждали перед матчем то, что до этой встречи ни разу не обыгрывали «Сибирь» в этом сезоне?

− Знали, что у нас есть должочек перед «Сибирью», но не думали об этом. На каждый матч выходим демонстрировать свою игру и побеждать.

− Команды находятся очень близко в турнирной таблице, держали это в уме?

− Я в это не погружен. Может быть, ребятам что-то об этом говорили, но лично я не углублялся. У меня немного другая психология, – сказал голкипер «Ак Барса».

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