КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Металлург» в гостях у «Сочи», «Ак Барс» против «Сибири»

« » примет « » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с «Нефтехимиком», « » – с «Адмиралом», « » проведет гостевой матч с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ