КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Металлург» в гостях у «Сочи», «Ак Барс» против «Сибири»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик результаты КХЛ Барыс Адмирал Сочи Хоккей

«Ак Барс» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» – с «Адмиралом», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сочи». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Нефтехимик
Дата проведения
14 января, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Адмирал
Дата проведения
14 января, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Металлург Мг
Дата проведения
14 января, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Сибирь
Дата проведения
14 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

10 комментариев

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Wd564
Удачи АкБарс!
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Рустем Хайруллин
Победы зелёным машинам.... Сочи прервать неудачную серию
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mifdamir@icloud.com
Сочи сегодня прервет свою серию поражений!
0
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Эдуард Зиннатуллин
За Салават,дома должны побеждать, порадуйте болел💚💚💚
+1
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Руслан Ильясов
Только Салават!!!!
Победы нашим ребятам сегодня!!!
+1
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leon74
Всех с праздником и приятного просмотра 🙂
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Профи66
Удачи и победы САЛАВАТ!
+5
0
+5
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GreenMachine
Только Уфа! Только победа! 💪
+4
0
+4
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irek203102
За Салават Юлаев !
Командам без травм. Удачи и победы!
Всех Старым Новым Годом!
Благополучия и здоровья.
+7
0
+7
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Болельщик МГ
Металлург постарается сегодня прервать серию Сочи
+4
0
+4
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