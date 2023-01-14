КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Металлург» в гостях у «Сочи», «Ак Барс» против «Сибири»
«Ак Барс» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Барыс» сыграет с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» – с «Адмиралом», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сочи».
- Дата проведения
- 14 января, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 14 января, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Большой»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Победы нашим ребятам сегодня!!!
Командам без травм. Удачи и победы!
Всех Старым Новым Годом!
Благополучия и здоровья.