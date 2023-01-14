Билялетдинов о поражении от «Сибири»: «Дисциплина подвела. Получили два удаления в серьезные моменты»

высказался после матча против « » (3:4 ОТ).

– Откровенно говоря, не тот результат, который мы планировали. В игре никаких серьезных проблем мы не видели, может быть, в начале второго периода соперник здорово закрыл нас в зоне, создал несколько серьезных моментов. Но и у нас во втором периоде были моменты.

В третьем периоде, я считаю, никаких проблем не было, но, к сожалению, концовка была неудачная.

– Что произошло в концовке все-таки? Дисциплина подвела или отсутствие концентрации?

– Дисциплина тоже подвела, безусловно. Потому что два удаления получили в серьезные моменты, не случайно мы пропустили две шайбы.

– Две последние шайбы были вратарскими?

– Здесь нельзя винить вратаря, была общая ошибка, нужно разбираться самим.

– Не было подавленности у команды в начале овертайма из-за упущенной проблемы?

– Нет, мы вышли выигрывать матч, никакой подавленности.

– Михаил Глухов недавно восстановился, но сейчас выпал из состава. Что с ним?

– Ничего нет, слава богу, с ним все в порядке. Просто отдохнуть дали.

– Артем Лукоянов мог сегодня забивать и три шайбы, Василий Токранов хорошо сыграл в Новосибирске. Есть понимание, благодаря чему возрастные игроки стали так играть?

– Я бы не говорил, возрастные они или не возрастные. Это командные ребята, которые выполняют свою работу, свое игровое задание. Если забивают и добиваются результата, это приятно.

– Отличалась ли эта «Сибирь» от той, с которой вы играли на выезде? У них была пятидневная пауза.

– Я думаю, немножко было видно, что они посвежее. Команда провела большой объем работы, это ощущалось, – сказал главный тренер « ».