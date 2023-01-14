Билялетдинов о поражении от «Сибири»: «Дисциплина подвела. Получили два удаления в серьезные моменты»
Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Сибири» (3:4 ОТ).
– Откровенно говоря, не тот результат, который мы планировали. В игре никаких серьезных проблем мы не видели, может быть, в начале второго периода соперник здорово закрыл нас в зоне, создал несколько серьезных моментов. Но и у нас во втором периоде были моменты.
В третьем периоде, я считаю, никаких проблем не было, но, к сожалению, концовка была неудачная.
– Что произошло в концовке все-таки? Дисциплина подвела или отсутствие концентрации?
– Дисциплина тоже подвела, безусловно. Потому что два удаления получили в серьезные моменты, не случайно мы пропустили две шайбы.
– Две последние шайбы были вратарскими?
– Здесь нельзя винить вратаря, была общая ошибка, нужно разбираться самим.
– Не было подавленности у команды в начале овертайма из-за упущенной проблемы?
– Нет, мы вышли выигрывать матч, никакой подавленности.
– Михаил Глухов недавно восстановился, но сейчас выпал из состава. Что с ним?
– Ничего нет, слава богу, с ним все в порядке. Просто отдохнуть дали.
– Артем Лукоянов мог сегодня забивать и три шайбы, Василий Токранов хорошо сыграл в Новосибирске. Есть понимание, благодаря чему возрастные игроки стали так играть?
– Я бы не говорил, возрастные они или не возрастные. Это командные ребята, которые выполняют свою работу, свое игровое задание. Если забивают и добиваются результата, это приятно.
– Отличалась ли эта «Сибирь» от той, с которой вы играли на выезде? У них была пятидневная пауза.
– Я думаю, немножко было видно, что они посвежее. Команда провела большой объем работы, это ощущалось, – сказал главный тренер «Ак Барса».
Была у Билла классного специалиста прекрасная должность консультанта, но жадность человеческая вновь привела на пост руководителя командой... Должен из АБ-а уйти, теперь уже навсегда... да, етот фильм-сага так и заканчивается