Билялетдинов о поражении от «Сибири»: «Дисциплина подвела. Получили два удаления в серьезные моменты»

Теги Ак Барс Сибирь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Сибири» (3:4 ОТ).

– Откровенно говоря, не тот результат, который мы планировали. В игре никаких серьезных проблем мы не видели, может быть, в начале второго периода соперник здорово закрыл нас в зоне, создал несколько серьезных моментов. Но и у нас во втором периоде были моменты.

В третьем периоде, я считаю, никаких проблем не было, но, к сожалению, концовка была неудачная.

– Что произошло в концовке все-таки? Дисциплина подвела или отсутствие концентрации?

– Дисциплина тоже подвела, безусловно. Потому что два удаления получили в серьезные моменты, не случайно мы пропустили две шайбы.

– Две последние шайбы были вратарскими?

– Здесь нельзя винить вратаря, была общая ошибка, нужно разбираться самим.

– Не было подавленности у команды в начале овертайма из-за упущенной проблемы?

– Нет, мы вышли выигрывать матч, никакой подавленности.

– Михаил Глухов недавно восстановился, но сейчас выпал из состава. Что с ним?

– Ничего нет, слава богу, с ним все в порядке. Просто отдохнуть дали.

– Артем Лукоянов мог сегодня забивать и три шайбы, Василий Токранов хорошо сыграл в Новосибирске. Есть понимание, благодаря чему возрастные игроки стали так играть?

– Я бы не говорил, возрастные они или не возрастные. Это командные ребята, которые выполняют свою работу, свое игровое задание. Если забивают и добиваются результата, это приятно.

– Отличалась ли эта «Сибирь» от той, с которой вы играли на выезде? У них была пятидневная пауза.

– Я думаю, немножко было видно, что они посвежее. Команда провела большой объем работы, это ощущалось, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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5 комментариев

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srs
Ответ srs
Уж звиняйте, что по Кириллу Петрову комментариев нет в последнее время дедлайн на переходы ведь закрыли. Всему свое время
Вы ведь человек разумный должны понимать чЬта сегодня Билл и Компания слили дяденьку с усами каким бы негодяем тот не был по версии представителей сми завтра выгонят их самих это так работаЕ
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srs
Ответ Человек Разумный
От тебя в реальной жизни, наверное воняет 💩...даже от твоей писанины смердит... ничтожество безграмотное!!!
Уж звиняйте, что по Кириллу Петрову комментариев нет в последнее время дедлайн на переходы ведь закрыли. Всему свое время
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек Разумный
Ответ srs
А проблем в игре на сегодняшний день Вы видеть и не должны, потому как Вы ведь Прошлое. Была у Билла классного специалиста прекрасная должность консультанта, но жадность человеческая вновь привела на пост руководителя командой... Должен из АБ-а уйти, теперь уже навсегда... да, етот фильм-сага так и заканчивается
От тебя в реальной жизни, наверное воняет 💩...даже от твоей писанины смердит... ничтожество безграмотное!!!
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
А проблем в игре на сегодняшний день Вы видеть и не должны, потому как Вы ведь Прошлое.
Была у Билла классного специалиста прекрасная должность консультанта, но жадность человеческая вновь привела на пост руководителя командой... Должен из АБ-а уйти, теперь уже навсегда... да, етот фильм-сага так и заканчивается
0
-3
-3
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Эд..19
Наверно полезна эта оплеуха в данный момент. Собьёт корону после серии побед и опустит на землю. Ведь впереди ещё 3 прямых конкурента, и там надо быть уже полностью начеку. ИМХО Сибирь была посвежее за счёт двух лишних дней отдыха. Но могли выигрывать, кабы не ужасная концовка. Удачи команде далее !
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