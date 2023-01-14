НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Миннесота» – с «Аризоной», «Тампа» против «Сент-Луиса»
«Вашингтон» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас» сыграет с «Калгари», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Миннесота» будет противостоять «Аризоне», «Тампа» – «Сент-Луису».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 22.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 15 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Загадка..
А тут и фото в женском платье у одного из них, и боязнь улицы и открытого пространства у другого..
В принципе мне как психологу понятно.. Но не до конца..)
Суворов Антон
’Размышления’
Хотя,есть из за чего.
Маловероятно,что когда-нибудь возьмешь Кубок,не догонишь Великого Уэйна,и однозначно не сможешь даже подобраться к Саше.
Поэтому,если над чем ныть.
Держись.
Зашёл корректно поддержать Айлендерс, никого не трогал.. Даже слова в поддержку ещё написать не успел, уже набросились и обвинили..
Да.. Вот что безделье с людьми делает..
Вашингтон 10..
С другой стороны логично.. Александр ПутинТим в плей-офф не хочет.. Зачем ему.. Очередной позор первого раунда.. И даже дело не в первом раунде, Александр сейчас бесполезен в играх которые что-то значат - возраст, и от этого никуда не деться.. И он понимает, что после вылета все камни полетят в него - он же капитан, лидер и т.д..
И Самсонова нет в команде, на него всё не спишишь..
Так что 10 место.. Но для прессы ПутинТим скажет - я ж вон забиваю в пустые ворота, это команда не тянет уровень плей-офф..