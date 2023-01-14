НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Миннесота» – с «Аризоной», «Тампа» против «Сент-Луиса»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Вашингтон» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Даллас» сыграет с «Калгари»«Питтсбург» – с «Каролиной», «Миннесота» будет противостоять «Аризоне», «Тампа»«Сент-Луису».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Даллас – Калгари
Дата проведения
14 января, 22.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Оттава
Дата проведения
15 января, 03.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Торонто
Дата проведения
15 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Питтсбург
Дата проведения
15 января, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Коламбус
Дата проведения
15 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Ванкувер
Дата проведения
15 января, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Монреаль
Дата проведения
15 января, 03.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Филадельфия
Дата проведения
15 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Сиэтл
Дата проведения
15 января, 04.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Аризона
Дата проведения
15 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Баффало
Дата проведения
15 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 января, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Эдмонтон
Дата проведения
15 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Нью-Джерси
Дата проведения
15 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Смотри,он уже просто орет,как в окно раньше погулять звали,этот уже на сайте верещит,точно осложнения)
Кстати, давно не слышали при виртуальную собаку? Хотя зачем виртуальная, когда есть реальный ишачок ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
Три матча без очков, переходим к плану «б»: Саня не забьет 0+0, минус 3…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Ярына
Саня, удачи!.. Привет из Кишинёва!..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Не психолога, а психологиню! ;)
Смотри,он уже просто орет,как в окно раньше погулять звали,этот уже на сайте верещит,точно осложнения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ AminO2
Филадельфия, которую готовился взгреть Александр Овечкин, насчитывала в 19в. около двухсот пятидесяти тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что, в свое время, узнал Александр, тогда еще не существовало — интернета, телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила, медленно развивавшаяся, сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами.
А сейчас Филадельфия наркотическая столица в Асашай ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Кстати Яша.. Яша Калифорнийский где-то вздрогнул.. Сегодня сразу Две Династии на одной Арене сойдутся..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AminO2
Филадельфия, которую готовился взгреть Александр Овечкин, насчитывала в 19в. около двухсот пятидесяти тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что, в свое время, узнал Александр, тогда еще не существовало — интернета, телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила, медленно развивавшаяся, сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ e1ther - e1ther
Ну что ж ты,так не аккуратно,сломал психолога(((
Не психолога, а психологиню! ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Антонина, а зачем ты Вадима называешь Яковом?
Ну что ж ты,так не аккуратно,сломал психолога(((
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ Суворов Антон
Зачем эти бесы - hhlg и пользователь 1_her называют мужиков - самцов в женском роде..) И ладно б только меня.. Загадка.. А тут и фото в женском платье у одного из них, и боязнь улицы и открытого пространства у другого.. В принципе мне как психологу понятно.. Но не до конца..)
Антонина, а зачем ты Вадима называешь Яковом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Кста, админы, в понедельник сделайте ветку после 21-00 по Мск, иначе, боюсь Антонина соседей по палате затопит (и не слюнями) ахах)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Зачем эти бесы - hhlg и пользователь 1_her называют мужиков - самцов в женском роде..) И ладно б только меня..

Загадка..

А тут и фото в женском платье у одного из них, и боязнь улицы и открытого пространства у другого..

В принципе мне как психологу понятно.. Но не до конца..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ e1ther - e1ther
А интересно,он сохраняет свои длинные простыни и складывает в отдельную папочку?чтобы потом выпустить мемуары "безумная Буре’мия" или там "1000 простыней о БуреРакете")
Бурёнок он такой особенный же, так что думаю всё возможно ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
А верное объяснение состоит в том, что в Овечкина вселился большой бес и прибежала тьма маленьких, чтобы служить большому.

Суворов Антон

’Размышления’
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ Суворов Антон
Кстати по моим таблицам, 1 из двух мест займет Айледерс.. А вот 2..) или Питтсбург или Баффоло.. Вашингтон 10.. С другой стороны логично.. Александр ПутинТим в плей-офф не хочет.. Зачем ему.. Очередной позор первого раунда.. И даже дело не в первом раунде, Александр сейчас бесполезен в играх которые что-то значат - возраст, и от этого никуда не деться.. И он понимает, что после вылета все камни полетят в него - он же капитан, лидер и т.д.. И Самсонова нет в команде, на него всё не спишишь.. Так что 10 место.. Но для прессы ПутинТим скажет - я ж вон забиваю в пустые ворота, это команда не тянет уровень плей-офф..
Антонина подалась в аналитику не посмотрев даже ни одного расширенного хайлайта и ни отличая Пулека от Пелека, ой умора ахах)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Ой, да мы тут с ним пару дней дискутировали про ПП-18 которые вдруг стало НЕ зависеть от Овечкина и Кэпс взяли Кубок, а потом вдруг снова стали зависимыми и не взяли Кубок ;)
А интересно,он сохраняет свои длинные простыни и складывает в отдельную папочку?чтобы потом выпустить мемуары "безумная Буре’мия" или там "1000 простыней о БуреРакете")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
Ответ e1ther - e1ther
А ты видел как Ванкувер опять порвался в тексте про Ореха в эпицентре?)я в голос орал,когда увидел его простыни про Буре))
Ой, да мы тут с ним пару дней дискутировали про ПП-18 которые вдруг стало НЕ зависеть от Овечкина и Кэпс взяли Кубок, а потом вдруг снова стали зависимыми и не взяли Кубок ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
George Polianidis
Ответ GreatMcDavid97
Новый год уже 2 недели как прошёл.
Коннор,ну не нервничай ты так.
Хотя,есть из за чего.
Маловероятно,что когда-нибудь возьмешь Кубок,не догонишь Великого Уэйна,и однозначно не сможешь даже подобраться к Саше.
Поэтому,если над чем ныть.
Держись.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Этот Ижевский трубочист и любитель женских платьев, явно сегодня не в себе.. Зашёл корректно поддержать Айлендерс, никого не трогал.. Даже слова в поддержку ещё написать не успел, уже набросились и обвинили.. Да.. Вот что безделье с людьми делает..
Ну ты же дура сама повелась и ответила на сообщение в пустоту,при этом интеллигент(нет),начал с завуалированного оскорбления)а чё кстати у тебя за недуг новый,ты пишешь не пользователям,а как бы в пустоту?)это осложнения, да?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Этот Ижевский трубочист и любитель женских платьев, явно сегодня не в себе..

Зашёл корректно поддержать Айлендерс, никого не трогал.. Даже слова в поддержку ещё написать не успел, уже набросились и обвинили..

Да.. Вот что безделье с людьми делает..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
56prost
...хороший тур,нашим можно бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Новый мем нарисовался,таблицы Антоши,молодец скоморох,работаешь ради нас)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Кстати по моим таблицам, 1 из двух мест займет Айледерс.. А вот 2..) или Питтсбург или Баффоло..

Вашингтон 10..

С другой стороны логично.. Александр ПутинТим в плей-офф не хочет.. Зачем ему.. Очередной позор первого раунда.. И даже дело не в первом раунде, Александр сейчас бесполезен в играх которые что-то значат - возраст, и от этого никуда не деться.. И он понимает, что после вылета все камни полетят в него - он же капитан, лидер и т.д..

И Самсонова нет в команде, на него всё не спишишь..
Так что 10 место.. Но для прессы ПутинТим скажет - я ж вон забиваю в пустые ворота, это команда не тянет уровень плей-офф..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Скорин
50 +, 2 - м разным командам, забило 6 хоккеистов : Гартнер, Селянне, Дионн, Сисарелли, Курри и Овечкин. " Филадельфии " Овечкин забил дома 20 шайб, всего 46, потенциальная 3 команда для Сани. Трём разным командам забивали двое: Брэтт Халл и Фил Эспозито. Забить Овечкину, победить " Вашингтону ".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Ответ hhlg
#ALLCAPS Ovechkin-Kuznetsov-Sheary Milano-Backstrom-Wilson Mantha-Dowd-Oshie NAK/Johansson-Strome/Eller-Hathaway Gustafsson-TvR Orlov-Jensen Alexeyev-Fehervary Возможны изменения. 4 линия непонятно кто будет, в раме непонятно ;)
А ты видел как Ванкувер опять порвался в тексте про Ореха в эпицентре?)я в голос орал,когда увидел его простыни про Буре))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий