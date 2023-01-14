Макдэвид раскритиковал серии буллитов: «Дерьмовый способ закончить игру. Их никто не любит»

раскритиковал серии буллитов, которые проводятся в регулярном чемпионате .

Капитана « » спросили о том, что он думает о об идее введения 10-минутного овертайма в формате «3 на 3» при отказе от буллитов.

«Я бы хотел этого. Никто не любит серии буллитов. Это дерьмовый способ закончить игру.

Но, в конце концов, речь идет о здоровье и безопасности игроков. Сезон длинный, овертаймы – это напряжение.

Поэтому увеличение их продолжительности может иметь последствия. Но я согласен с тем, что никто не хочет, чтобы игра заканчивалась буллитами», – сказал Макдэвид, которому 13 января исполнилось 26 лет.

Буллиты при ничейном исходе в регулярном чемпионате НХЛ были введены в сезоне-2005/06.

Пятиминутный овертайм стал проводиться в формате «3 на 3» с 2015 года. Эта реформа обосновывалась желанием клубов сократить число буллитных серий.