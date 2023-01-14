Макдэвид раскритиковал серии буллитов: «Дерьмовый способ закончить игру. Их никто не любит»

Теги Эдмонтон НХЛ правила Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид раскритиковал серии буллитов, которые проводятся в регулярном чемпионате НХЛ

Капитана «Эдмонтона» спросили о том, что он думает о об идее введения 10-минутного овертайма в формате «3 на 3» при отказе от буллитов. 

«Я бы хотел этого. Никто не любит серии буллитов. Это дерьмовый способ закончить игру.

Но, в конце концов, речь идет о здоровье и безопасности игроков. Сезон длинный, овертаймы – это напряжение.

Поэтому увеличение их продолжительности может иметь последствия. Но я согласен с тем, что никто не хочет, чтобы игра заканчивалась буллитами», – сказал Макдэвид, которому 13 января исполнилось 26 лет.  

Буллиты при ничейном исходе в регулярном чемпионате НХЛ были введены в сезоне-2005/06.

Пятиминутный овертайм стал проводиться в формате «3 на 3» с 2015 года. Эта реформа обосновывалась желанием клубов сократить число буллитных серий. 

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GreatMcDavid97
Ответ Teokrat
Дожились, бегунок уже начинает права качать.. Понятно в общем, кого лига за уши на рекорды натягивать будет..
Уроки сделал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Герцог Анжуйский
Ничью бы вернули.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Ответ BuTaJIbKa
я очень люблю и буллиты, и пенальти в футболе. И бить всегда нравилось, когда играл. Отдельный нерв в игре
Согласен. Это определенная часть игры. Не хочешь буллиты, решай все в основное время. К буллитам и пенальти, тебя ни кто не принуждает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teokrat
Дожились, бегунок уже начинает права качать..
Понятно в общем, кого лига за уши на рекорды натягивать будет..
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
жирный кот
верните ничьи после овертайма в случае отсутствия гола
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lacrosse-style goal
Можно 5 минут 3 на 3, потом 5 минут 2 на 2, потом можно 5 минут без вратарей, и т.д. Не ну а чего, зато зрелищность же...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Саркисов
Мне нравятся буллиты
Отличный способ показать своё техническое оснащение
Так что очень спорно
Я бы лучше в плей офф поменял бы формат проведения овертайма
1 ОТ 5 на 5
2 ОТ и следующие 4 на 4
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Кемеж
А Панарин любит)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
я очень люблю и буллиты, и пенальти в футболе. И бить всегда нравилось, когда играл. Отдельный нерв в игре
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr
Парень, который быстрее всех катается и обожает проходами забивать топит агрессивно и энергично за отмену буллитов. Может, в кубок Стэнли лучше ему энергию вложить? Буллиты - точно зрелищнее, чем 10 минут катания 3х3.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карпесов
Ответ Andy93
А буллиты не отдельный вид спорта?
Я сказал, что мне не нравится. И добавил, что хоккей все ещё держится за счёт ПО, где ничего этого нет. Когда булки придут и туда, это будет конец хоккея.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Мне нравятся буллиты в регулярке, но я понимаю прекрасно Макдевида. Буллиты в личную статистику не идут, с в ОТ Мак играет большую часть времени)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy93
Ответ Карпесов
Мне булки не нравятся, но они меньшее зло, чем хоккей 3на3 - это вообще отдельный вид спорта. Ну и потом, регуляркой в угоду зрелищности (сомнительной) можно и пожертвовать. В ПО, слава б., пока играют по классике.
А буллиты не отдельный вид спорта?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карпесов
Ответ ОттоДракула
Я хочу. Мне нравятся буллиты, да и бывают они не так часто.
Мне булки не нравятся, но они меньшее зло, чем хоккей 3на3 - это вообще отдельный вид спорта. Ну и потом, регуляркой в угоду зрелищности (сомнительной) можно и пожертвовать. В ПО, слава б., пока играют по классике.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОттоДракула
Я хочу. Мне нравятся буллиты, да и бывают они не так часто.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Прими антинытин)))скоро тебя ещё к бортам начнут поджимать,будет cry boy #2,а че они толкаются?мы же катаемся((((
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Но играть до победной шайбы , это значит сезон два года проводить
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FaithDevotion
Ну 3 на 3 то катать лепёшку куда лучше, ага
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий