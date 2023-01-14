Макдэвид раскритиковал серии буллитов: «Дерьмовый способ закончить игру. Их никто не любит»
Коннор Макдэвид раскритиковал серии буллитов, которые проводятся в регулярном чемпионате НХЛ.
Капитана «Эдмонтона» спросили о том, что он думает о об идее введения 10-минутного овертайма в формате «3 на 3» при отказе от буллитов.
«Я бы хотел этого. Никто не любит серии буллитов. Это дерьмовый способ закончить игру.
Но, в конце концов, речь идет о здоровье и безопасности игроков. Сезон длинный, овертаймы – это напряжение.
Поэтому увеличение их продолжительности может иметь последствия. Но я согласен с тем, что никто не хочет, чтобы игра заканчивалась буллитами», – сказал Макдэвид, которому 13 января исполнилось 26 лет.
Буллиты при ничейном исходе в регулярном чемпионате НХЛ были введены в сезоне-2005/06.
Пятиминутный овертайм стал проводиться в формате «3 на 3» с 2015 года. Эта реформа обосновывалась желанием клубов сократить число буллитных серий.
Понятно в общем, кого лига за уши на рекорды натягивать будет..
Отличный способ показать своё техническое оснащение
Так что очень спорно
Я бы лучше в плей офф поменял бы формат проведения овертайма
1 ОТ 5 на 5
2 ОТ и следующие 4 на 4