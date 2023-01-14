Вратарь «Вегаса» Ленер заявил о банкротстве. Он владеет фермой по выращиванию змей, сумма долгов – от 10 до 50 млн долларов

Теги бизнес НХЛ Робин Ленер Вегас животные и спорт кризис деньги Хоккей

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер объявил себя банкротом. 

Хоккеист и его жена подали соответствующее заявление 30 декабря прошлого года. 

Швед оценивает стоимость своих активов от 1 до 10 миллионов долларов, а его обязательства перед кредиторами составляют от 10 до 50 миллионов долларов. 

В заявлении о банкротстве утверждается, что долги Ленера в основном связаны с бизнесом и инвестициями. 

В документах Ленер упоминается как владелец RL Exotics LLC – компании, управляющей фермой по выращиванию рептилий, в частности, змей.  

Указывается, что она представляет собой действующий бизнес с тремя сотрудниками, требующий затрат на содержание и кормление рептилий.

В 2017 году вратарь купил в рассрочку коллекцию экзотических змей стоимостью 1,2 миллиона долларов. В том же году ее прежний владелец Бен Реник был убит собственной женой, которую за это приговорили к 16 годам лишения свободы. 

После этого Ленер и компания Renick Reptiles подали друг на друга в суд.

Компания утверждала, что хоккеист прекратил платежи за змей, а адвокаты игрока – что он тратил миллионы на их содержание. При этом после смерти Реника змеи якобы начали бесконтрольно размножаться, что привело к снижению стоимости коллекции. В 2019 году стороны заключили мировое соглашение. 

Среди потенциально заинтересованных сторон в заявлении о банкротстве обозначены «Вегас», НХЛ и финансовая компания Sure Sports Lending – та же самая, на которую подал в суд доверительный управляющий, назначенный для разбирательства с банкротством форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна. Она специализируется на выдаче кредитов профессиональным спортсменам. 

Ленер выступает в НХЛ с 2010 года. За время выступлений в лиге он заработал в общей сложности 30,2 млн долларов.

В 2018 году у шведского вратаря было диагностировано биполярное расстройство. 

Летом прошлого года стало известно, что он полностью пропустит текущий сезон в связи с восстановлением после операции на бедре. 

Контракт Ленера со средней годовой зарплатой 5 млн долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25. 

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Я один ничего не понял?))
Змеи, убитые мужья, биполярки))
Хоккей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teokrat
Ответ SD_RM_VC
Странные конечно люди. За карьеру заработал 30 млн. Ок, пусть чистыми 15 млн. Огромные деньги на которые можно достойно жить в любой стране. Зачем лезть в бизнес в котором мягко говоря не силен?
Щаз. Европка разная, как штопаный носок. Где-нибудь в болгариях может и достойно, а в где-нибудь в швейцариях - достойно, но недолго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
Здесь точно без евреев не обойтись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
syxys
Всегда с подозрением отношусь к людям, которые любят змей. Ибо змеи - 🤮🤮🤮
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikl_5555
Лучше бы недвижку купл и в аренду сдавал..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха выдыхай
В этой новости прекрасно все) Пускай какой-нибудь телеканал или студия купит у него права на экранизацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Ему один путь : на остров Кеймада-Гранди...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
Говорят,что его кинули евреи
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Брачное агентство у него? 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
Ну,тупые!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ну человек психически не здоров. Разведение змей - бизнес как раз в духе человека, страдающего биполяркой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SD_RM_VC
Странные конечно люди. За карьеру заработал 30 млн. Ок, пусть чистыми 15 млн. Огромные деньги на которые можно достойно жить в любой стране. Зачем лезть в бизнес в котором мягко говоря не силен?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гражданин товарищ барин
Второй банкрот в НХЛ:
Кейн лудоман, Ленер алкоголик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AloneInTheDark
Жаль мужика.
Но он всю карьеру своими действиями вне льда эти сигналы маниакальные подавал.
Где были его близкие и агент?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al77
предельно странно или процентов 10 от всего рассказали.
купил змей на 1.2 мульта - задолженность до 50...
казалось причем тут змеи.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рахим Фунтик Стерлинг
А говорят, что негры в НБА глупые
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dmitriy1981
Вложить деньги в разведение змей- надёжный план, надёжный как швейцарские часы.
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gans.gans.73
Про вратарей говорят что это люди особенные...но Ленер это особенный среди особенных..
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bel01
Предельно странный бизнес.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий