Вратарь «Вегаса» Ленер заявил о банкротстве. Он владеет фермой по выращиванию змей, сумма долгов – от 10 до 50 млн долларов

Вратарь « » объявил себя банкротом.

Хоккеист и его жена подали соответствующее заявление 30 декабря прошлого года.

Швед оценивает стоимость своих активов от 1 до 10 миллионов долларов, а его обязательства перед кредиторами составляют от 10 до 50 миллионов долларов.

В заявлении о банкротстве утверждается, что долги Ленера в основном связаны с бизнесом и инвестициями.

В документах Ленер упоминается как владелец RL Exotics LLC – компании, управляющей фермой по выращиванию рептилий, в частности, змей.

Указывается, что она представляет собой действующий бизнес с тремя сотрудниками, требующий затрат на содержание и кормление рептилий.

В 2017 году вратарь купил в рассрочку коллекцию экзотических змей стоимостью 1,2 миллиона долларов. В том же году ее прежний владелец Бен Реник был убит собственной женой, которую за это приговорили к 16 годам лишения свободы.

После этого Ленер и компания Renick Reptiles подали друг на друга в суд.

Компания утверждала, что хоккеист прекратил платежи за змей, а адвокаты игрока – что он тратил миллионы на их содержание. При этом после смерти Реника змеи якобы начали бесконтрольно размножаться, что привело к снижению стоимости коллекции. В 2019 году стороны заключили мировое соглашение.

Среди потенциально заинтересованных сторон в заявлении о банкротстве обозначены «Вегас», НХЛ и финансовая компания Sure Sports Lending – та же самая, на которую подал в суд доверительный управляющий, назначенный для разбирательства с банкротством форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна. Она специализируется на выдаче кредитов профессиональным спортсменам.

Ленер выступает в с 2010 года. За время выступлений в лиге он заработал в общей сложности 30,2 млн долларов.

В 2018 году у шведского вратаря было диагностировано биполярное расстройство.

Летом прошлого года стало известно, что он полностью пропустит текущий сезон в связи с восстановлением после операции на бедре.

Контракт Ленера со средней годовой зарплатой 5 млн долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25.