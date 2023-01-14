Вратарь «Вегаса» Ленер заявил о банкротстве. Он владеет фермой по выращиванию змей, сумма долгов – от 10 до 50 млн долларов
Вратарь «Вегаса» Робин Ленер объявил себя банкротом.
Хоккеист и его жена подали соответствующее заявление 30 декабря прошлого года.
Швед оценивает стоимость своих активов от 1 до 10 миллионов долларов, а его обязательства перед кредиторами составляют от 10 до 50 миллионов долларов.
В заявлении о банкротстве утверждается, что долги Ленера в основном связаны с бизнесом и инвестициями.
В документах Ленер упоминается как владелец RL Exotics LLC – компании, управляющей фермой по выращиванию рептилий, в частности, змей.
Указывается, что она представляет собой действующий бизнес с тремя сотрудниками, требующий затрат на содержание и кормление рептилий.
В 2017 году вратарь купил в рассрочку коллекцию экзотических змей стоимостью 1,2 миллиона долларов. В том же году ее прежний владелец Бен Реник был убит собственной женой, которую за это приговорили к 16 годам лишения свободы.
После этого Ленер и компания Renick Reptiles подали друг на друга в суд.
Компания утверждала, что хоккеист прекратил платежи за змей, а адвокаты игрока – что он тратил миллионы на их содержание. При этом после смерти Реника змеи якобы начали бесконтрольно размножаться, что привело к снижению стоимости коллекции. В 2019 году стороны заключили мировое соглашение.
Среди потенциально заинтересованных сторон в заявлении о банкротстве обозначены «Вегас», НХЛ и финансовая компания Sure Sports Lending – та же самая, на которую подал в суд доверительный управляющий, назначенный для разбирательства с банкротством форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна. Она специализируется на выдаче кредитов профессиональным спортсменам.
Ленер выступает в НХЛ с 2010 года. За время выступлений в лиге он заработал в общей сложности 30,2 млн долларов.
В 2018 году у шведского вратаря было диагностировано биполярное расстройство.
Летом прошлого года стало известно, что он полностью пропустит текущий сезон в связи с восстановлением после операции на бедре.
Контракт Ленера со средней годовой зарплатой 5 млн долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25.
Змеи, убитые мужья, биполярки))
Хоккей!
Кейн лудоман, Ленер алкоголик
Но он всю карьеру своими действиями вне льда эти сигналы маниакальные подавал.
Где были его близкие и агент?
купил змей на 1.2 мульта - задолженность до 50...
казалось причем тут змеи.