Хабибулин о поражении России от США на Олимпиаде-2002: «Два периода мы были полустоячие, а в третьем вдруг все побежали»

Теги Сборная России по хоккею Николай Хабибулин Сборная США по хоккею НХЛ Солт-Лейк-Сити-2002 олимпийский хоккейный турнир ТАСС Хоккей

Николай Хабибулин вспомнил о поражении сборной России от США на Олимпиаде-2002. 

– Как вы объясните, что российская команда пропустила в полуфинале той Олимпиады от американцев три шайбы в первых двух периодах (итоговый счет 2:3 – прим. Sports.ru)? Могли ли игроки перегореть?

– Мне тяжело сказать, что произошло. Реально два периода мы были полустоячие, а в третьем вдруг что-то поменялось, все побежали, играли только в чужой зоне. Забили два гола, могли и больше.

– Возможно ли, что могла сказаться эйфория после победы в четвертьфинале над чехами (1:0 – прим. Sports.ru)?

– Эйфории, наверное, нет, но могла добавиться уверенность. Мы обыграли реально хорошую команду. Но, опять же, я не пойму, что происходило с нами первые два периода в полуфинале.

– Можно найти что-то похожее в тех победах — в 1/4 финала Олимпиады с чехами и седьмом матче финала Кубка Стэнли? Возможно, к ним вы долго шли.

– Не сказал бы так, потому что в НХЛ вы работаете весь сезон, чтобы попасть в плей-офф, а потом еще играешь, бьешься за выход в следующий круг. И для тебя последний матч – это и есть последний матч. Да, на Олимпиаде мы обыграли чехов и попали в медальный раунд, но мы же рассчитывали идти и дальше. Удовлетворения такого не было, – сказал бывший вратарь сборной России. 

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2 комментария

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e1ther - e1ther
Ответ АРХАТ
Но до сих пор ноют о шайбе-фантоме, особенно Фетисов Где раньше были, включились только в конце 3-го периода Если бы не Нигматулин-Хабибулин (привет Гусеву) то и до нервной концовки не дотянули.
Гусев не виновен,он бы и сейчас Овечкина называл бы Овчинниковым,в силу проф деформации)))
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Но до сих пор ноют о шайбе-фантоме, особенно Фетисов
Где раньше были, включились только в конце 3-го периода
Если бы не Нигматулин-Хабибулин (привет Гусеву) то и до нервной концовки не дотянули.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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