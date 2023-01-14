Хабибулин о поражении России от США на Олимпиаде-2002: «Два периода мы были полустоячие, а в третьем вдруг все побежали»

вспомнил о поражении сборной России от США на Олимпиаде-2002.

– Как вы объясните, что российская команда пропустила в полуфинале той Олимпиады от американцев три шайбы в первых двух периодах (итоговый счет 2:3 – прим. Sports.ru)? Могли ли игроки перегореть?

– Мне тяжело сказать, что произошло. Реально два периода мы были полустоячие, а в третьем вдруг что-то поменялось, все побежали, играли только в чужой зоне. Забили два гола, могли и больше.

– Возможно ли, что могла сказаться эйфория после победы в четвертьфинале над чехами (1:0 – прим. Sports.ru)?

– Эйфории, наверное, нет, но могла добавиться уверенность. Мы обыграли реально хорошую команду. Но, опять же, я не пойму, что происходило с нами первые два периода в полуфинале.

– Можно найти что-то похожее в тех победах — в 1/4 финала Олимпиады с чехами и седьмом матче финала Кубка Стэнли? Возможно, к ним вы долго шли.

– Не сказал бы так, потому что в вы работаете весь сезон, чтобы попасть в плей-офф, а потом еще играешь, бьешься за выход в следующий круг. И для тебя последний матч – это и есть последний матч. Да, на Олимпиаде мы обыграли чехов и попали в медальный раунд, но мы же рассчитывали идти и дальше. Удовлетворения такого не было, – сказал бывший вратарь сборной России.