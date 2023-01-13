считает, что «Сочи» не должен играть в КХЛ.

Клуб проиграл 21 матч подряд и установил новый антирекорд Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионатов России.

«Если ХК « » проиграл 21 игру, то это признак того, что он не может и не должен играть в КХЛ. Очень страдает подбор игроков, только что-то показывает. Так еще и лимит понизили на легионеров, где им брать хороших игроков?

«Сочи» – негативная тенденция для всей КХЛ, потому что потом такие проблемы будут не только у них, но и у других небольших клубов. Нельзя фарм-клубу играть в первой лиге, пусть играют в , а в КХЛ должны играть лучшие команды с примерно одинаковыми возможностями на чемпионство», – сказал бывший нападающий сборной России.