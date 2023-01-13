Максим Сушинский: «Сочи» – негативная тенденция для всей КХЛ. Нельзя фарм-клубу играть в первой лиге»
Максим Сушинский считает, что «Сочи» не должен играть в КХЛ.
Клуб проиграл 21 матч подряд и установил новый антирекорд Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионатов России.
«Если ХК «Сочи» проиграл 21 игру, то это признак того, что он не может и не должен играть в КХЛ. Очень страдает подбор игроков, только Мичков что-то показывает. Так еще и лимит понизили на легионеров, где им брать хороших игроков?
«Сочи» – негативная тенденция для всей КХЛ, потому что потом такие проблемы будут не только у них, но и у других небольших клубов. Нельзя фарм-клубу играть в первой лиге, пусть играют в ВХЛ, а в КХЛ должны играть лучшие команды с примерно одинаковыми возможностями на чемпионство», – сказал бывший нападающий сборной России.
Как тренеры из бывших хоккеистов могут проигрывать роттенбергу? Это разве не позор и приговор бюджетному хоккею?