Максим Сушинский: «Сочи» – негативная тенденция для всей КХЛ. Нельзя фарм-клубу играть в первой лиге»

Теги Максим Сушинский КХЛ ВХЛ лимит на легионеров Сочи Матвей Мичков Хоккей

Максим Сушинский считает, что «Сочи» не должен играть в КХЛ.

Клуб проиграл 21 матч подряд и установил новый антирекорд Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионатов России.

«Если ХК «Сочи» проиграл 21 игру, то это признак того, что он не может и не должен играть в КХЛ. Очень страдает подбор игроков, только Мичков что-то показывает. Так еще и лимит понизили на легионеров, где им брать хороших игроков?

«Сочи» – негативная тенденция для всей КХЛ, потому что потом такие проблемы будут не только у них, но и у других небольших клубов. Нельзя фарм-клубу играть в первой лиге, пусть играют в ВХЛ, а в КХЛ должны играть лучшие команды с примерно одинаковыми возможностями на чемпионство», – сказал бывший нападающий сборной России.

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9 комментариев

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Wiley Fox
А грязь от Газпрома со ска правдоруб в упор не видит?

Как тренеры из бывших хоккеистов могут проигрывать роттенбергу? Это разве не позор и приговор бюджетному хоккею?
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Rialto
Ай молодец!
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Scrappy_Coco
Оставьте Сочи в покое, откуда Йозе Марино игроков воровать и кто сосиске специально проигрывать будет то. Сочи, Витязь и ещё же какая то команда фарм сосисочных.
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vvl
С такой «эксклюзивной» командой Сочи, КХЛ разводит не очень хорошее пиво, ещё и водой. И главное, на все есть оправдание. Супер-подражание главному снайперу хоккея России.
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Раменки за Динамо
Отличный повод отправить СКА в пердив.
+5
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Руслан Х
Где прав,там прав.🤷🏻‍♂️
+2
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Stanc_P
Чистого фарма в ВХЛ Питеру мало, им нужно что бы игроки развивались в играх против максимально сильных соперников. Но для лиги такая команда это жирное грязное пятно.
+10
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Алар
Ай да, Сушинский сказал что есть, молодец!
+12
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Stanc_P
Сушинский прав, у команды Сочи нет спортивных задач, есть задача давать практику игрокам системы СКА и развивать их против сильных команд
+14
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