Светлов о 2:3 ОТ от «Торпедо»: «Победа была совсем рядышком, но «Сочи» немного не хватило»

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Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Игра была интересная, видно, что живая команда у нас сегодня была, не было равнодушных, все боролись. Каждый гол, который мы забивали, дается с таким большим трудом, с самоотдачей, с борьбой. Немного не хватает – моменты создаем хорошие, но с реализацией не совсем у нас получается, над этим работаем.

Противник быстрый, хороший, пару раз нас заставил ошибиться, и за счет ошибок, которые мы совершили, свои моменты использовал. Работаем дальше. Жалко, победа была совсем рядышком, но немного не хватило», – сказал Сергей Светлов.

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