Кожевников о «Сочи»: «КХЛ такие клубы нужны, они обкатывают молодежь. Новокузнецк тоже всем «горел», но какую пользу принес!»
Александр Кожевников считает, что «Сочи» нужен КХЛ, несмотря на антирекордную серию.
Клуб проиграл 21 матч подряд и установил новый антирекорд КХЛ и чемпионатов России.
– Понимаю прессу, что она накинулась на «рекорд» «Сочи». 21 матч без побед – многовато, это повод для негатива, а журналисты его любят, поскольку он вроде бы дает рейтинги. Все логично.
– Вы тоже в числе критиков?
– Знаете, я с интересом слежу за этой молодой командой, особенно с тех пор, когда она приблизилась к «рекорду». Ее матчи с ЦСКА, московским «Динамо» и особенно со СКА мне понравились, все решали одна-две шайбы, был виден потенциал. Вчера с интересным «Торпедо» вообще были в порядке, ушли в овертайм. Повезло бы южанам чуть больше – их серия могла и завершиться.
Вообще считаю, что такие клубы КХЛ нужны. Посмотрите, как тот же Мичков вчера бомбардировал ворота соперника – 10 бросков! Он получает ту практику, которую получил бы в КХЛ разве что в дальневосточных клубах, поскольку остальные с молодежью так не рискуют.
Понравился и маленький вратарь Плешков – чем-то он похож на легендарного Владимира Мышкина, и по размеру, и по технике. Если будет так же пахать, то в нашем хоккее обязательно состоится.
Нам нужны команды, которые на уровне КХЛ обкатывают молодежь. Новокузнецк в свое время тоже «горел» всем подряд, но какую пользу нашему хоккею он принес! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
3 комментария