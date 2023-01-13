Кожевников о «Сочи»: «КХЛ такие клубы нужны, они обкатывают молодежь. Новокузнецк тоже всем «горел», но какую пользу принес!»

считает, что «Сочи» нужен , несмотря на антирекордную серию.

Клуб проиграл 21 матч подряд и установил новый антирекорд КХЛ и чемпионатов России.

– Понимаю прессу, что она накинулась на «рекорд» « ». 21 матч без побед – многовато, это повод для негатива, а журналисты его любят, поскольку он вроде бы дает рейтинги. Все логично.

– Вы тоже в числе критиков?

– Знаете, я с интересом слежу за этой молодой командой, особенно с тех пор, когда она приблизилась к «рекорду». Ее матчи с ЦСКА, московским «Динамо» и особенно со СКА мне понравились, все решали одна-две шайбы, был виден потенциал. Вчера с интересным «Торпедо» вообще были в порядке, ушли в овертайм. Повезло бы южанам чуть больше – их серия могла и завершиться.

Вообще считаю, что такие клубы КХЛ нужны. Посмотрите, как тот же вчера бомбардировал ворота соперника – 10 бросков! Он получает ту практику, которую получил бы в КХЛ разве что в дальневосточных клубах, поскольку остальные с молодежью так не рискуют.

Понравился и маленький вратарь Плешков – чем-то он похож на легендарного Владимира Мышкина, и по размеру, и по технике. Если будет так же пахать, то в нашем хоккее обязательно состоится.

Нам нужны команды, которые на уровне КХЛ обкатывают молодежь. Новокузнецк в свое время тоже «горел» всем подряд, но какую пользу нашему хоккею он принес! – сказал двукратный олимпийский чемпион.