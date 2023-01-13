Ларионов о 3:2 с «Сочи»: «Непростой матч. Благодарен «Торпедо» за то, что выдержало и выиграло в овертайме»

оценил победу «Торпедо» над « » (3:2 ОТ).

«Непростой матч. Мы понимали, что «Сочи» находится в сложнейшей ситуации, потому что рекордная серия поражений, безусловно, давит на ребят, поэтому знали, что от этой команды можно ждать чего угодно.

Хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выдержали и выиграли в овертайме, и в то же время хочу пожелать «Сочи» удачи и как можно скорее преодолеть ту волну неудач, которые на них висят. Видно было, что им хочется исправить ситуацию, поэтому желаю им удачи в следующих матчах», – сказал главный тренер « ».