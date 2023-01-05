Муранов о советах от Каблукова: «Он постоянно подсказывает и учит многим нюансам. Сколько я играл в хоккей, мне такого никто не говорил»

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Иван Муранов рассказал о роли Ильи Каблукова и его советах.

«У нас в звене есть свой тренер. Шучу. Это Илюха Каблуков. Он очень много подсказывает нам, как нужно играть, и напрямую передает от тренерского штаба то, что от нас требуется. Если требуется такая игра, значит так и нужно действовать. И, как видите, это работает.

Если, грубо говоря, у нас что-то перестает идти, то он говорит, что нужно возвращаться к тому, с чего мы начинали. Он постоянно подсказывает и учит многим нюансам. Илюха много где поиграл и много что выиграл, и вот эти нюансы, о которых он порой рассказывает... Сколько я играл в хоккей, мне такого никто не говорил.

Могу ли конкретизировать примеры? Легко. Ты стоишь в меньшинстве на вбрасывании, слева перед тобой находится соперник, и первое, что необходимо сделать, – твоя левая нога должна идти вперед, чтобы он не мог подобрать шайбу, и ты корпусом его оттесняешь.

Потом при выходе из зоны совсем не обязательно, чтобы защитник отдал передачу тебе точно в клюшку. Ты можешь блокировать своего защитника, а твой защитник просто сильно бросит шайбу перед тобой, и она сразу отлетит в центр. То есть речь идет вот о таких моментах, и там еще есть очень много других деталей», – сказал форвард «Динамо».

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