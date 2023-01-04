Муранов о том, что в «Динамо» улучшилась атмосфера: «Она и в прошлом году была хорошая, все общались. Любой мог подойти к Шипачеву или Войнову, задать какой-то вопрос»

Иван Муранов рассказал об атмосфере в «Динамо».

– Дмитрий Рашевский в своем интервью отметил, что в «Динамо» улучшилась атмосфера в сравнении с прошлым сезоном.

– Лично я не заметил какой-то другой атмосферы. У нас и в прошлом году была хорошая атмосфера, все общались, и было много позитива. Любой мог подойти к Вадиму Шипачеву или Славе Войнову и задать какой-то вопрос.

Но я просто скажу иначе – атмосфера не стала лучше или хуже, она просто стала другой. У нас омолодилась команда, и пошли совершенно другие разговоры. Более молодежные, – сказал нападающий московского «Динамо».