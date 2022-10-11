Форвард «Динамо» Муранов о шайбе в воротах «Металлурга»: «Судья что-то начал искать, а я ему: «Дядя, вон она лежит»
Иван Муранов оценил победу московского «Динамо» над «Металлургом» (3:1).
— Начало было тяжелым. Кажется, до первой ошибки играли. Момент туда — момент сюда. У них был шанс забить и у нас. Раш [Рашевский], конечно, хорошо разобрался, а Оди [О’Делл] выдал — просто сказка. Завладели преимуществом и довели игру до победы.
— Довольно часто у нас первые периоды заканчиваются со счетом 0:0. С чем это свяжешь?
— Если честно — ни с чем. Моментов очень много создаем, можно по 2-3 шайбы только в первом периоде забивать. Где-то нам не везет.
— Твой первый гол вышел довольно-таки курьезным. Судьи сразу не увидели.
— Бросил, шайба отлетела вратарю в спину, я поехал за ворота… Все видел с метра. Потом судья что-то начал искать, а я ему: «Дядя, вон она лежит, посмотри, пожалуйста». Он на меня смотрит и показывает, что да. Потом, правда, все равно пошли смотреть.
— Мог оформлять сегодня хет-трик. Почему не получилось?
— С Оди не разобрались немного.
— Придавал злости тот факт, что не побеждали в Магнитогорске ровно одиннадцать лет?
— Да, нам сказали перед игрой. Они еще в программке об этом написали, – сказал форвард «Динамо».
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