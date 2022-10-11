Форвард «Динамо» Муранов о шайбе в воротах «Металлурга»: «Судья что-то начал искать, а я ему: «Дядя, вон она лежит»

оценил победу московского «Динамо» над (3:1).

— Начало было тяжелым. Кажется, до первой ошибки играли. Момент туда — момент сюда. У них был шанс забить и у нас. Раш [Рашевский], конечно, хорошо разобрался, а Оди [О’Делл] выдал — просто сказка. Завладели преимуществом и довели игру до победы.

— Довольно часто у нас первые периоды заканчиваются со счетом 0:0. С чем это свяжешь?

— Если честно — ни с чем. Моментов очень много создаем, можно по 2-3 шайбы только в первом периоде забивать. Где-то нам не везет.

— Твой первый гол вышел довольно-таки курьезным. Судьи сразу не увидели.

— Бросил, шайба отлетела вратарю в спину, я поехал за ворота… Все видел с метра. Потом судья что-то начал искать, а я ему: «Дядя, вон она лежит, посмотри, пожалуйста». Он на меня смотрит и показывает, что да. Потом, правда, все равно пошли смотреть.

— Мог оформлять сегодня хет-трик. Почему не получилось?

— С Оди не разобрались немного.

— Придавал злости тот факт, что не побеждали в Магнитогорске ровно одиннадцать лет?

— Да, нам сказали перед игрой. Они еще в программке об этом написали, – сказал форвард .