Форвард «Динамо» Муранов о ЧМ-2022: «Очень нравится игра Аргентины. Месси перестал тащить одеяло на себя, много играет на партнеров»

рассказал, что поддерживает сборную Аргентины на ЧМ-2022.

– Следите за чемпионатом мира? За кого болеете?

– Очень нравится, как играет сборная Аргентины.

Особенно игра Месси, который, так скажем, перестал на себя тащить одеяло. Он очень много играет на партнеров. Поэтому, наверное, за них болею.

Следующий матч? Воздержусь, не буду прогнозировать как они сыграют с Нидерландами, – сказал нападающий московского .