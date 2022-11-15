Генменеджер «Динамо» о Потапове: «Дядьки-наставники нужны для роста молодых хоккеистов»
Генеральный менеджер «Динамо» прокомментировал подписание контракта с Алексеем Потаповым.
«Для роста молодых хоккеистов в команде всегда нужны дядьки-наставники. Мы уже увидели, какую роль сыграл Илья Каблуков в прогрессе Максима Джиошвили и Ивана Муранова.
Наш новичок Алексей Потапов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и должен помочь нашим молодым ребятам приобрести тот необходимый опыт, который поможет всей команде двигаться вперед!
Алексей – универсальный игрок, может сыграть в центре, с краю. Были примеры, когда он играл защитника. Самоотверженный хоккеист, который поможет при игре в меньшинстве. Добро пожаловать!» – сказал Алексей Сопин.
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