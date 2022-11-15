Генменеджер «Динамо» о Потапове: «Дядьки-наставники нужны для роста молодых хоккеистов»

Генеральный менеджер прокомментировал подписание контракта с Алексеем Потаповым.

«Для роста молодых хоккеистов в команде всегда нужны дядьки-наставники. Мы уже увидели, какую роль сыграл в прогрессе Максима Джиошвили и .

Наш новичок является двукратным обладателем Кубка Гагарина и должен помочь нашим молодым ребятам приобрести тот необходимый опыт, который поможет всей команде двигаться вперед!

Алексей – универсальный игрок, может сыграть в центре, с краю. Были примеры, когда он играл защитника. Самоотверженный хоккеист, который поможет при игре в меньшинстве. Добро пожаловать!» – сказал .