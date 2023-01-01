Алтыбармакян об уходе из «Сочи»: «Позвонил Ротенберг и сказал, что я перехожу. Пришли к мнению, что будем прогрессировать в СКА вместе»
Андрей Алтыбармакян прокомментировал свой переход в СКА из «Сочи».
– Как вы узнали о переходе в СКА?
– Мне позвонил Роман Борисович [Ротенберг] и сказал, что я перехожу. Мы с ним договорились о конкретных действиях, что от меня требуется и где он меня видит.
Поговорили и пришли к единому мнению о том, что будем прогрессировать здесь вместе.
– Вы проводите самый результативный сезон в КХЛ, по крайней мере, по очкам. Что способствует прогрессу?
– Наверное, то, что не перестаю работать. Бросаю, пытаюсь играть на команду. Когда ты играешь на общий успех команды, это всегда видно и оценивается. Мне кажется, в СКА не взяли бы плохого игрока, – сказал, улыбаясь, нападающий СКА.
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