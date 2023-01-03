Светлов после 17 поражений подряд: «Видно, что перспективы у «Сочи» в будущем есть. Ребята набирают обороты»

дал комментарий после поражения от «Торпедо» со счетом 2:5.

«Сочи» уступил в 17-й игре подряд в Фонбет чемпионате .

– По игре сложно сказать. Не успевали за соперником. Было хорошее движение со стороны « ».

Во втором периоде три гола очень быстро получили, идентичные голы – пас налево переводом, недоработка в конечном итоге привела к этим голам, которые повлияли на окончательный результат. Да, видно было, что противник был быстрее нас, опережал. Мы проигрывали в движении.

– Вы упомянули, что уступали в движении. С чем это связываете – психологический недонастрой или физическая составляющая просела?

– Нет, я не скажу, что физически мы просели. И шайбу контролировали, и хорошие моменты были, и третий период выиграли. Проблема не в движении, а в понимании игры, быстроте принятия решений.

– Новый год, новая игра – проблемы те же, что и до Нового года: ужасное соотношение по броскам с соперником. С чем это связываете?

– Повторюсь: быстрота игры, качество игры, уровень игроков – можно много всего перечислять. Работаем. У нас пришло большое количество молодых ребят, сейчас ищем варианты, пути, стараемся работать дальше.

– Для вас, наверное, как ни для кого другого дедлайн был как глоток свежего воздуха. Теперь состав не изменится. Попроще будет дальше играть и наигрывать состав?

– Проще – нет. У нас серия поражений, которая очень сильно давит. Сложно почувствовать уверенность.

Дедлайн – дело хорошее, все успокоились как будто, но хочется, чтобы ещё показывали хорошую игру, показывали себя – думаю, ребята это понимают. Большое количество молодых ребят пришло, которые вообще в первый раз в КХЛ выступают.

Есть определенные сложности, связанные с количеством поражений, сложно молодых ребят воспитывать и делать на них ставку.

Тем не менее, процесс идет, ребята набирают обороты. Видно, что перспективы у команды в будущем есть. Делаем акцент на поиске связок, сочетаний с перспективой на завтра.

Но не хочу говорить о завтра – у нас есть нынешний сезон, в котором мы работаем и ищем пути, чтобы сыграть достойно и дождаться долгожданной победы, – сказал главный тренер « ».