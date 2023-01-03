Ларионов о 5:2 с «Сочи»: «Просили ребят, чтобы их серия не закончилась. Когда выигрываешь с доминированием, появляются плохие привычки. Хотели, чтобы их не было»

поделился мыслями после победы над « » со счетом 5:2.

– Всех – с наступившим Новым годом! Всем здоровья, в том числе – близким и родным. Всем хорошего, удачного и доброго нового года! По игре – всех с победой.

Болельщиков сегодня был полный зал, чему мы очень горды и рады. Несмотря на то, что праздники и торжества продолжаются, люди приходят поддержать команду. Мы это очень высоко ценим и благодарны болельщикам.

Люди от души болели за нашу команду. Ребят – с победой. Хорошая игра, хорошие два очка. Сопернику тоже спасибо за игру и за то, что они продолжали играть и искать пути к воротам и забили гол престижа.

Это молодая команда, у которой большое будущее, ребята стараются. Поэтому для нашей команды, для города и региона это хорошие два очка.

– Выражаясь театральным языком, хоккей – это искусство, к которому вы нам прививаете любовь. Сегодня можно сказать, что первый акт был неким вальяжным действием, затем второй – интрига, кульминация, а в третьем было сдержанное окончание. Довольны ли вы таким сценарием?

– Невозможно придумать сценарий перед игрой. Да, ты можешь что-то планировать, но ни в коем случае никогда не будет происходить все так, как ты задумал.

Мы играли против соперника, у которого большое количество поражений подряд. Понимая, что такие серии когда-то заканчиваются. И мы попросили ребят, чтобы эта серия не закончилась здесь и сегодня.

Начало матча было очень неплохое. Мы запустили свежую тройку: Макс Летунов, Деннис Ян и Влад Фирстов создавали массу моментов, но вратарь соперника играл очень хорошо. В целом неплохо вошли в новый год, хотя сезон начался давно и продолжается, это была уже 46-я игра.

В любом случае мы хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой. Во втором периоде было, конечно, очень приятно, что мы забили три гола подряд, хотя могли забить и больше.

После замены вратаря отыграл очень хороший третий период, держал команду в игре. Мы создавали массу моментов, не знаю, как там по броскам, но он отыграл блестяще.

С нашей стороны не было задания, чтобы успокаиваться, мы искали пути для того, чтобы забить больше голов. С другой стороны, было так же задание играть строго в обороне.

Потому что в таких матчах, когда ты выигрываешь с доминированием, появляются плохие привычки. Мы хотели, чтобы их не было, – сказал главный тренер « ».