Артем Батрак: «Если Мичков хорошо сыграет за «Сочи», то серьезно повысит шанс на 2-3 место на драфте НХЛ»
Артем Батрак считает, что хорошая игра Матвея Мичкова за «Сочи» может улучшить его шансы на драфте НХЛ.
– То, что Матвея Мичкова СКА отдал в аренду в «Сочи», – это плюс для обоих клубов?
– Для Матвея это хорошо, он будет играть и много. Плохо то, что сезон для него рано закончится. Поиграть в КХЛ два месяца – это замечательно.
При всем его таланте в СКА для него не было места, три-пять минут за матч – никуда не годится. Уровень ВХЛ Мичков уже перерос, в среднем забивал гол за игру.
Если он хорошо сыграет за «Сочи», то это серьезно повысит его шанс на второе-третье место на драфте НХЛ, – сказал комментатор КХЛ ТВ.
18-летний нападающий набрал 2 (2+0) очка в четырех матчах за сочинский клуб при среднем игровом времени 15:42.
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