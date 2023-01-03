«Сочи» проиграл 17 матчей подряд, рекордная серия поражений в КХЛ – 19 игр. Следующие соперники – ЦСКА и СКА

Теги ЦСКА СКА Спартак Торпедо КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» проиграл 17 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Сергея Светлова уступила «Торпедо» (2:5) и продлила безвыигрышную серию до 17 матчей.

Южане побеждали в прошлый раз 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 40 из 45 матчей и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

Рекордная серия поражений в истории КХЛ принадлежит «Спартаку» – 19 матчей подряд в сезоне-2013/14.

Следующие два соперника «Сочи» – ЦСКА и СКА.

5 комментариев

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AAAARMEEC
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Цска мать вашу, вы бросать по воротам будите???
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alexpashc1982@gmail.com
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Сливают сезон чтоб Бедарда забрать
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Юрец55
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С Назаровым хоть выигрывали иногда
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Тихий летун
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Вынесут,в одну калитку...
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андрей1968
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Вперед к рекордам!а вообще этот клуб пора уже выгнать, наличие фарма в кхл, это позор
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