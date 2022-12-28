Генпродюсер «Матч ТВ» о трансляциях в 2023-м: «Пока все на стадии обсуждения прав. Опыт 2022-го показал, что без России цифры телесмотрения совершенно не те»

Генеральный продюсер « » рассказал о планах на трансляцию турниров в 2023 году.

– Из больших турниров в 2023-м ожидаются чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по легкой атлетике и мира по регби. Как идет работа по этим турнирам?

– Пока все на стадии обсуждения прав. Не планировали еще эти события досконально. Нужно многое изучить от интереса зрителя до внимания рекламодателей. Турниры без наших не так интересны, как полноценные чемпионаты мира с участием российских спортсменов.

Думаем еще о чемпионате мира по хоккею. Опыт 2022 года показал, что цифры телесмотрения без России совершенно не те, – сказал .