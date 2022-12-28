Генпродюсер «Матч ТВ» о трансляциях в 2023-м: «Пока все на стадии обсуждения прав. Опыт 2022-го показал, что без России цифры телесмотрения совершенно не те»

Теги Сборная России по хоккею Чемпионат мира по водным видам спорта телевидение чемпионат мира по легкой атлетике КХЛ Кубок мира по регби ЧМ по хоккею Александр Тащин Матч ТВ Хоккей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказал о планах на трансляцию турниров в 2023 году. 

– Из больших турниров в 2023-м ожидаются чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по легкой атлетике и Кубок мира по регби. Как идет работа по этим турнирам?

– Пока все на стадии обсуждения прав. Не планировали еще эти события досконально. Нужно многое изучить от интереса зрителя до внимания рекламодателей. Турниры без наших не так интересны, как полноценные чемпионаты мира с участием российских спортсменов.

Думаем еще о чемпионате мира по хоккею. Опыт 2022 года показал, что цифры телесмотрения без России совершенно не те, – сказал Александр Тащин.

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1 комментарий

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Кавабунга Шреддоголовый
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Цифры без России не те? Если дальше России зрители ничего не видят и у них кроме "наши против не наших" в голове ничего нет, то лучше вообще не смотреть
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