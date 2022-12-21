Владислав Третьяк: «Олимпиады и ЧМ без русских – неполноценные, МЧМ проходит без нас – это неправильно! Хотелось бы, что ситуация скорее разрешилась»

считает крупные хоккейные турниры неполноценными без сборной России.

– Вы оптимистично смотрите на то, что сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде-2026 в Италии под своим флагом? В это можно верить? Даже американцы сейчас говорят о том, что русские должны участвовать в Играх.

– Я считаю, что Олимпиады, чемпионаты мира по хоккею и другим видам спорта без русских являются неполноценными. Многие спортсмены мира хотят соревноваться с сильнейшими. А наши атлеты – одни из ведущих на планете и в зимних, и в летних видах спорта.

Конечно, нас хотят видеть на больших соревнованиях. В каком качестве – с флагом или без – пока не знаю. Хотелось бы с флагом. Но как будет, так и будет. Главное, чтобы наши спортсмены участвовали. Это очень важно.

Понимаете, человек с пяти лет стремится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом.

Он хочет стать заслуженным мастером спорта, посвящает этому делу всю жизнь. И это несправедливо, когда его ограничивают в соревнованиях. Посмотрите на наших мальчишек в хоккее – сейчас молодежный чемпионат мира проходит без нас. Это же неправильно!

Мальчишки хотят выигрывать золото среди юниоров и молодежи, дорасти до первенства мира среди взрослых.

Мне жаль их, обидно, что так происходит. Они достойны играть. Но, к сожалению, сегодня такая ситуация. Хотелось бы, чтобы она скорее разрешилась, – сказал президент Федерации хоккея России.