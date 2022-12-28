Генпродюсер «Матч ТВ» о рейтингах хоккея на канале: «Матчи КХЛ собирают значительно большую аудиторию, чем была у НХЛ»

Теги рейтинги телевидение НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Александр Тащин Матч ТВ Хоккей

Генпродюсер «Матч ТВ» сказал, что трансляции КХЛ привлекают большую аудиторию, чем НХЛ

– Понятно, что футбол – основной источник высоких цифр. Но как россияне смотрели другие виды спорта в 2022 году?

– Все зависит от конкретного события. Если мы говорим про топ-5 по просмотрам, то с одинаковыми цифрами за футболом идут биатлон и хоккей, дальше идут единоборства, баскетбол. Очень хорошие цифры всегда у единоборств, где нашему зрителю всегда сразу понятно, за кого болеть.

Биатлон даже в нынешних условиях с внутренними турнирами и Кубком содружества регулярно собирает свою аудиторию. Дима Губерниев каждый раз делает в нашем эфире сериал из любой биатлонной гонки.

Если говорить о хоккее, то основной интерес КХЛ вызывает к началу плей-офф. По старту соревнований пока судить сложно и не очень верно. Аудитория приходит на решающие матчи ближе к концу сезона.

– Как раскручивать игры регулярного чемпионата КХЛ?

– Мы разговариваем с лигой о развитии, делаем соответствующее промо. Здесь нужна совместная работа. Думаю, что медленно, но верно мы идем к увеличению охвата в хоккее.

– В прошлом году «Матч ТВ» показывал некоторые игры НХЛ. Были ли они популярны у российских зрителей?

– Цифры были неплохие, особенно у тех матчей, которые начинались в 9-10 часов вечера. Но матчи КХЛ собирают значительно большую аудиторию, – сказал Александр Тащин

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9 комментариев

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NaGLiY
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Так у вас и ночной Чак Норрис соберет меньше чем дневной. Люди в большинстве своем, дневные животные.
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Дмитрий Олешко
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Да,какой КХЛ,даже в ночное время смотрели НХЛ не менее чем КХЛ!
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GullitRuud
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Ответ Ебздрогыч
Удивительно, что матчи КХЛ в удобное время имеют больше рейтинг чем ночные игры НХЛ. Просто удивительно!
Нет эмоциональной связи , что за дело русскому до какой-нибудь Миннесоты... полное безразличие . Чуть- чуть посмотрят как на неведому зверюшку , ну ещё истинные любители-специалисты хоккея число коих статистическая погрешность и почти всё.. . Такие дела .
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Melnikov1968
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Большинство людей ночью спят. Но Тащин об этом не знает. Очередная бестолковая новость.
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alexpashc1982@gmail.com
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Не,ну НХЛ я и ночью старался смотреть. А вот КХЛ и в удобное время не хочу смотреть.не тот хоккей
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Ебздрогыч
Удивительно, что матчи КХЛ в удобное время имеют больше рейтинг чем ночные игры НХЛ. Просто удивительно!
Да ты живёшь на спортсе!
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Дима Миронов
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Какое промо вы делаете? Не одной передачи про хоккей
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Jenqa123
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Ответ Ебздрогыч
Удивительно, что матчи КХЛ в удобное время имеют больше рейтинг чем ночные игры НХЛ. Просто удивительно!
Ты на зарплате у спортса? Или их нейросеть? Уже тошнит от тебя под каждым комментарием наблюдать с очевидными комментами
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Ебздрогыч
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Удивительно, что матчи КХЛ в удобное время имеют больше рейтинг чем ночные игры НХЛ. Просто удивительно!
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