Генпродюсер «Матч ТВ» о рейтингах хоккея на канале: «Матчи КХЛ собирают значительно большую аудиторию, чем была у НХЛ»

Генпродюсер «Матч ТВ» сказал, что трансляции КХЛ привлекают большую аудиторию, чем .

– Понятно, что футбол – основной источник высоких цифр. Но как россияне смотрели другие виды спорта в 2022 году?

– Все зависит от конкретного события. Если мы говорим про топ-5 по просмотрам, то с одинаковыми цифрами за футболом идут биатлон и хоккей, дальше идут единоборства, баскетбол. Очень хорошие цифры всегда у единоборств, где нашему зрителю всегда сразу понятно, за кого болеть.

Биатлон даже в нынешних условиях с внутренними турнирами и Кубком содружества регулярно собирает свою аудиторию. Дима Губерниев каждый раз делает в нашем эфире сериал из любой биатлонной гонки.

Если говорить о хоккее, то основной интерес КХЛ вызывает к началу плей-офф. По старту соревнований пока судить сложно и не очень верно. Аудитория приходит на решающие матчи ближе к концу сезона.

– Как раскручивать игры регулярного чемпионата КХЛ?

– Мы разговариваем с лигой о развитии, делаем соответствующее промо. Здесь нужна совместная работа. Думаю, что медленно, но верно мы идем к увеличению охвата в хоккее.

– В прошлом году « » показывал некоторые игры НХЛ. Были ли они популярны у российских зрителей?

– Цифры были неплохие, особенно у тех матчей, которые начинались в 9-10 часов вечера. Но матчи собирают значительно большую аудиторию, – сказал .