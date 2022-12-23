«Месси из каждого утюга, а юбилей Озерова наше ТВ почти не заметило. Ищет легкие пути, причем на госденьги». Кожевников об освещении спорта
Александр Кожевников недоволен освещением спорта на российском телевидении.
– Меня огорчил Кубок Первого канала и поражение нашей сборной, хорошо, что регулярный чемпионат КХЛ быстро возобновился и отвлек нас от неудач. Тем более, что повеселили телевизионщики.
Они половину регулярки игнорировали, а тут на следующий день после финала чемпионата мира по футболу отдали лучшее время матчу «Нефтехимик» – «Барыс», хотя в понедельник в КХЛ было много кассовых матчей. На мой взгляд, это просто вредительство.
– Какая цель?
– Может, показать руководству, что рейтинги КХЛ слабенькие – особенно на фоне Аргентины и Франции, и что хоккей для ТВ – это обуза?
Меня вообще расстраивает отношение ТВ к хоккею. Оно практически не заметило столетний юбилей Николая Николаевича Озерова, зато Месси из каждого утюга и круглосуточно.
Нет вопросов, аргентинец – великий футболист, но новые поколения можно правильно воспитать только на своих легендах. А наше ТВ, к сожалению, ищет легкие пути, причем на государственные деньги, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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