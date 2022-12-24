Трушечкин – комментатор года по версии спортивных СМИ, Шнякин – лучший комментатор ЧМ-2022, Губерниев – лучший комментатор Олимпиады-2022

Теги рейтинги телевидение Александр Легков Евгений Ловчев ОКР Геннадий Орлов Дмитрий Губерниев ЧМ-2022 Анна Макарова Олимпиада-2022 Роман Трушечкин Александр Тащин Дмитрий Шнякин Матч ТВ Дмитрий Дерунец Станислав Минин Футбол

Сотрудник «Матч ТВ» Роман Трушечкин признан лучшим комментатором года.

«Сегодня прошла церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Горжусь коллегами, которые забрали практически все призы. В голосовании принимали участие и зрители, и профессионалы отрасли, и представители Олимпийского комитета.

Рома Трушечкин стал лучшим комментатором года и по версии спортивных СМИ, и по версии РАСК;

– Дима Шнякин взял приз лучшего комментатора чемпионата мира по футболу;

– Анна Макарова стала победительницей в номинации «Женский голос спорта»;

– Борис Аболин получил награду в номинации «Голос спорта – страна»;

– Дима Губерниев с Александром Легковым стали лучшими комментаторами зимних Олимпийских игр в Пекине;

– Станислав Минин и Андрей Колганов отмечены за лучший парный репортаж;

– Кирилл Земсков получил премию «Новый голос спорта».

Также жюри отметило наших экспертов Евгения Ловчева и Геннадия Орлова, а специальный приз получил Дима Дерунец!

Поздравляю всех вас, друзья! Двигаемся дальше», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин о церемонии, прошедшей в Олимпийском комитете России.

Трушечкин ворвался в топ-3, а Шнякин обогнал Уткина. Обновленный рейтинг комментаторов плей-офф ЧМ

45 комментариев

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Рав. Зильберман
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Жаль губашлепов не комментил чм
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Bdv68
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Чо там за шерня-то происходит?
Санёк ващще берега попутал штоле?
Аньку Анной обозвал, Кирюшу - Кириллом 🤬☝️
Если они щас проглотят этот выпад, то он в следующий раз и по отчеству начнёт их поносить же 🥵
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градус ненависти
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Ответ Дмитрий Хохлов
Что за нападки на Шнякина в комментариях? Человек вот узнаёт обратную связь о своём ремесле на спортсе, это как минимум заслуживает уважения
Слабый комментатор, обладатель юмора и интеллекта семиклассника. Возможно, за пределами комментаторской рубки он умный и классный человек, но в своей профессии это ниже плинтуса
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Раиль Хафизов
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Ответ Дмитрий Хохлов
Так зачем просто критиковать, надо решать проблему, все равно на матч тв немного других комментаторов. Предлагаю идею, пишем коллективный пост на трибуне - «помогаем Шнякину стать лучшим народным комментатором» и туда собираем мнения пользователей и конкретные его недочеты, с таймкодами и его цитатами. Потом выводим пост в топ, если не исправляется, то делаем соответствующие выводы
Коллега, ты ему горло не поменяешь. Многие же жалуются, что голос его не нравится.
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Ильнур Хасанов
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Ответ s_h_a_m_a_n
Экспертов Ловчева с Орловым надо на шоу "Есть тема" или как там. Вот они гари дадут.
Ловчева видел один раз он обычно молчит
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Yu123
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Ответ Дмитрий Хохлов
Что за нападки на Шнякина в комментариях? Человек вот узнаёт обратную связь о своём ремесле на спортсе, это как минимум заслуживает уважения
Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси Месси
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Данил Кублицкий
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А баба Маня лучший комментатор нашего двора 😆
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Mukunku 64
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Трушечкина - сатирика , знал ( земля ему пухом)
Трушечкина - музыканта( фортепиано), знаю
Трушечкина - комментатора ( это недарозумение)
Знать не хочу
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Ильнур Хасанов
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Сами себя что ли наградили? Половину интересующих матчей пришлось в тишине посмотреть.
+3
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maxdux81
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позор, абсолютно худший, с запасом, Шнягин становиться лучшим комментатором ЧМ.Сюр какой-то, откуда у него там такой блат?он же бездарь!видать кому-то наверху подлизывает нехило.
+2
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stepspb
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Да уж...Если Шнякин топ, то остальные были мертвые что-ли? Шнякин дно
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Verhovn
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А Журавелю приз как лучшему пешеходу на ЧМ? С книгой Гинесса не получилось и тут обломали😄
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Rainn
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А почему Дима, а не Дмитрий? :)
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A_Bechter
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Опять неправильно прочитал. Показалось: "Терюшков" а не Трушечкин.
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Дмитрий Хохлов
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Ответ lezhik
Постоянные шуточки не к месту, типичное для матч тв выпадание из игры, чтобы рассказать о чем то своем, в ущерб комментарию игры, за что уважать то? Реально хуже многих русскоязычных комментаторов. И уж никак не топ.
Так зачем просто критиковать, надо решать проблему, все равно на матч тв немного других комментаторов. Предлагаю идею, пишем коллективный пост на трибуне - «помогаем Шнякину стать лучшим народным комментатором» и туда собираем мнения пользователей и конкретные его недочеты, с таймкодами и его цитатами. Потом выводим пост в топ, если не исправляется, то делаем соответствующие выводы
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Grishgeorgov
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Ответ frol92
Не знаю, мне по манере комментирования и голосу очень понравился на ЧМ Меламед. Жаль, что мало матчей комментировал. Я даже сначала подумал, что Стогниенко на время чемпионата на матч вернулся.
Стогниенко комментировал плей-офф для Узбекистанского тв. Просто рай для ушей)
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Галина Петрова
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Лучший комментатор - в том числе на ЧМ-2022 - это Минин. А эти двое просто эталонные жополизы.
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hulk&boloto
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Ответ ezheloko
нет ничего приятнее в интернете, чем написать анонимную гадость лично человеку
Кому? Кто там реальный Шнякин?
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Леван Мкртчян
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Ответ frol92
Не знаю, мне по манере комментирования и голосу очень понравился на ЧМ Меламед. Жаль, что мало матчей комментировал. Я даже сначала подумал, что Стогниенко на время чемпионата на матч вернулся.
Я тоже тайм выслушивался в голос и не мог понять, Стогниенко это , или нет.

А так, можно накидать еще премий...

Трушечкин - комментатор года
Охлобыстин - гойда года
Оксимирон - "Ой Да" года
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Александр Зубков
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Дима Губерниев. Чё не Дмитрий? Не дорос что-ли?
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Borsiano
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Если лучшим становится Трушечкин, то с комментаторами в стране не лучшие времена...
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Андрей Костоломченко
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Трушечкин лучший комментатор, это конечно позорище. За что??
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King_X
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Ответ Дмитрий Хохлов
Что за нападки на Шнякина в комментариях? Человек вот узнаёт обратную связь о своём ремесле на спортсе, это как минимум заслуживает уважения
Узнает, но все отрицает 😂
А еще проводит параллели с канализацией, кучей навоза

Толку от такой игры на публику - ноль
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ezheloko
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Ответ Дмитрий Хохлов
Что за нападки на Шнякина в комментариях? Человек вот узнаёт обратную связь о своём ремесле на спортсе, это как минимум заслуживает уважения
нет ничего приятнее в интернете, чем написать анонимную гадость лично человеку
+4
-4
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Евгений Михеев
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Ответ Дмитрий Хохлов
Что за нападки на Шнякина в комментариях? Человек вот узнаёт обратную связь о своём ремесле на спортсе, это как минимум заслуживает уважения
Это оправдывает бездарные комментарии?
+11
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+10
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