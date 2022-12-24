Трушечкин – комментатор года по версии спортивных СМИ, Шнякин – лучший комментатор ЧМ-2022, Губерниев – лучший комментатор Олимпиады-2022
Сотрудник «Матч ТВ» Роман Трушечкин признан лучшим комментатором года.
«Сегодня прошла церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
Горжусь коллегами, которые забрали практически все призы. В голосовании принимали участие и зрители, и профессионалы отрасли, и представители Олимпийского комитета.
– Рома Трушечкин стал лучшим комментатором года и по версии спортивных СМИ, и по версии РАСК;
– Дима Шнякин взял приз лучшего комментатора чемпионата мира по футболу;
– Анна Макарова стала победительницей в номинации «Женский голос спорта»;
– Борис Аболин получил награду в номинации «Голос спорта – страна»;
– Дима Губерниев с Александром Легковым стали лучшими комментаторами зимних Олимпийских игр в Пекине;
– Станислав Минин и Андрей Колганов отмечены за лучший парный репортаж;
– Кирилл Земсков получил премию «Новый голос спорта».
Также жюри отметило наших экспертов Евгения Ловчева и Геннадия Орлова, а специальный приз получил Дима Дерунец!
Поздравляю всех вас, друзья! Двигаемся дальше», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин о церемонии, прошедшей в Олимпийском комитете России.
Трушечкин ворвался в топ-3, а Шнякин обогнал Уткина. Обновленный рейтинг комментаторов плей-офф ЧМ
Санёк ващще берега попутал штоле?
Аньку Анной обозвал, Кирюшу - Кириллом 🤬☝️
Если они щас проглотят этот выпад, то он в следующий раз и по отчеству начнёт их поносить же 🥵
Трушечкина - музыканта( фортепиано), знаю
Трушечкина - комментатора ( это недарозумение)
Знать не хочу
А так, можно накидать еще премий...
Трушечкин - комментатор года
Охлобыстин - гойда года
Оксимирон - "Ой Да" года
А еще проводит параллели с канализацией, кучей навоза
Толку от такой игры на публику - ноль