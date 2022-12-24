Трушечкин – комментатор года по версии спортивных СМИ, Шнякин – лучший комментатор ЧМ-2022, Губерниев – лучший комментатор Олимпиады-2022

Сотрудник « » Роман Трушечкин признан лучшим комментатором года.

«Сегодня прошла церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Горжусь коллегами, которые забрали практически все призы. В голосовании принимали участие и зрители, и профессионалы отрасли, и представители Олимпийского комитета.

– стал лучшим комментатором года и по версии спортивных СМИ, и по версии РАСК;

– Дима Шнякин взял приз лучшего комментатора чемпионата мира по футболу;

– Анна Макарова стала победительницей в номинации «Женский голос спорта»;

– Борис Аболин получил награду в номинации «Голос спорта – страна»;

– Дима Губерниев с Александром Легковым стали лучшими комментаторами зимних Олимпийских игр в Пекине;

– Станислав Минин и Андрей Колганов отмечены за лучший парный репортаж;

– Кирилл Земсков получил премию «Новый голос спорта».

Также жюри отметило наших экспертов и , а специальный приз получил Дима Дерунец!

Поздравляю всех вас, друзья! Двигаемся дальше», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» о церемонии, прошедшей в Олимпийском комитете России.

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