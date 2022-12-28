высказался о переходе из СКА в «Сочи» на правах аренды.

– Как ты узнал, что уезжаешь в аренду в «Сочи»?

– Я проснулся в Санкт-Петербурге. Мне позвонил агент и сказал, что я еду играть в «Сочи». Я попросил хотя бы несколько дней на сборы и приехал. В Сочи предоставили все условия: где жить, где питаться, где тренироваться. Потихоньку обустраиваюсь.

– сам попросился в аренду, когда «Локомотив» отправил его в ВХЛ. Ты просил руководство СКА тебя отпустить?

– Я, на самом деле, просто хотел играть. Меня перевели в «СКА-Неву», где я выкладывался на сто процентов. Старался забить, отдать в каждой игре. Все руководство знает, что у меня огромное желание играть. Спасибо им, что дали шанс поиграть в КХЛ за «Сочи» в .

– Сам ты понимал, почему не попадал в основной состав СКА?

– Это вопрос не ко мне все же. Моя задача – играть в хоккей. Если честно, то я не знаю, – сказал форвард.