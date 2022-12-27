Быков о буллите Мичкова: «Это говорит об уверенности парня – можно только приветствовать. Благодаря дерзости и становятся яркими игроками, вылезают наверх»

дал комментарий по поводу первого гола за «Сочи».

– Как вам первый гол Мичкова в сезоне после перехода в «Сочи»? Кистевой в большинстве в ворота «Ак Барса».

– На мой взгляд, Матвей очень уверен в себе. Это приятно видеть. Любой финт, бросок, гол – все это показывает его нацеленность и уверенность в своих действиях.

Гол достаточно хороший, рабочий. Это и впечатляет, потому что не всегда молодые игроки берут на себя инициативу в завершении, боятся, что не получится, в связи с этим может быть лишний пас, отдать другому, пусть он промажет, нежели я.

– Что скажете по поводу его буллита в серии штрафных бросков? Показалось, что хотел повторить финт Кучерова.

– Мне кажется, что Матвей на тренировках этот финт использовал, и у него это наверняка получалось. Поэтому он и решил его исполнить.

Опять же это говорит об уверенности парня, и это можно только приветствовать. Не получилось, всякое бывает, но сам жест импонирует.

Он сам по себе техничный, ну и дерзкий, да, но благодаря этому и становятся яркими игроками, вылезают наверх.

В спорте надо иметь злость, чтобы добиваться каких-то успехов. И стеснения быть не должно. Нужно как раз быть уверенным и дерзким, – сказал бывший главный тренер сборной России.

У Мичкова первый гол за «Сочи»! Забил из офиса Овечкина в большинстве, а на буллитах пытался повторить финт Кучерова