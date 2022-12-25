Мичков в матче с «Ак Барсом»: стал самым молодым автором гола в истории «Сочи», реализовал 1 из 2 буллитов, 4 броска и 14:36 на льду

стал самым молодым автором гола в истории « ».

18-летний нападающий забросил шайбу за сочинскую команду в матче Фонбет чемпионата против « » (3:4 Б).

Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней. Предыдущее достижение принадлежало , который забил в возрасте 19 лет и 95 дней.

В серии штрафных бросков Мичкову доверили выполнить две попытки: форвард реализовал первую, нанеся броск в левый нижний угол, а вторую использовать не смог – Матвей попытался без броска одной рукой отправить шайбу между ног Тимуру Билялову, но вратарь успел опустить щиток на лед.

Помимо этого, Мичков нанес четыре броска по воротам в этом матче, выполнил два силовых приема и провел на льду 14 минут и 36 секунд.