Мичков в матче с «Ак Барсом»: стал самым молодым автором гола в истории «Сочи», реализовал 1 из 2 буллитов, 4 броска и 14:36 на льду

Теги Ак Барс СКА КХЛ Сочи Степан Старков Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи».

18-летний нападающий забросил шайбу за сочинскую команду в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней. Предыдущее достижение принадлежало Степану Старкову, который забил в возрасте 19 лет и 95 дней.

В серии штрафных бросков Мичкову доверили выполнить две попытки: форвард реализовал первую, нанеся броск в левый нижний угол, а вторую использовать не смог – Матвей попытался без броска одной рукой отправить шайбу между ног Тимуру Билялову, но вратарь успел опустить щиток на лед.

Помимо этого, Мичков нанес четыре броска по воротам в этом матче, выполнил два силовых приема и провел на льду 14 минут и 36 секунд.

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6 комментариев

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Sila _v_pravde.Danila
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Вторая игра за Сочи и уже рекорды 👍жаль Сочи проиграл , но очко тоже хорошо с такой сильной командой.
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Mmr19
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Ответ цэсемьэр
давно он маску снял? непривычно как-то, мелкий вроде но не масочник.
2 матч
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KRAN
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Ответ цэсемьэр
давно он маску снял? непривычно как-то, мелкий вроде но не масочник.
15 дней назад
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Дмитрий Лунегов
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Пусть прогрессирует парень, уж лучше в фарме СКА
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цэсемьэр
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давно он маску снял?
непривычно как-то, мелкий вроде но не масочник.
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Фёдор Кузнецов
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Снова топ?Кстати почему спортс не отметил его в прошлом матче?
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