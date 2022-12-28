Мичков о том, станет ли игра за «Сочи» шансом улучшить позиции перед драфтом НХЛ: «Думаю, что да. Это отличный вызов для меня»

считает переход в « » хорошим шансом повысить свои акции на драфте НХЛ.

– Некоторые скауты ставят тебя уже на третье место в преддрафтовых рейтингах. Переход в «Сочи» до конца сезона – шанс их переубедить?

– Я думаю, что да. Это отличный вызов для меня. Я всегда люблю что-то новое. Буду стараться играть в свой лучший хоккей. Но главное - результаты команды, за которую я сейчас играю.

– На сейчас играет твой конкурент по драфту НХЛ Коннор Бедард. Интересно посмотреть за ним на этом уровне?

– Он отличный игрок. Мне интересно было против него играть. Понаблюдаю за тем, как он себя проявит, – сказал форвард системы , находящийся в аренде в «Сочи».

Мичков забил первый гол за «Сочи» – броском в девятку из круга вбрасывания в матче с «Ак Барсом»