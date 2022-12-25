Мичков забил первый гол за «Сочи» – броском в девятку из круга вбрасывания в матче с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс СКА видео драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков забросил первую шайбу в составе «Сочи».

18-летний нападающий отметился голом во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:2, второй перерыв).

При игре в большинстве Мичкову удалось нанести точный бросок в дальний верхний угол из левого круга вбрасывания.

Форвард, перешедший из СКА на правах аренды, проводит второй матч за сочинцев.

Хоккеист дебютировал за команду 23 декабря в игре с «Куньлунем» (0:3), не отметившись результативными действиями и проведя на льду больше 17 минут.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цэсемьэр
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ni
Ну вот лично я не стал смотреть рекламный ролик на 30 секунд! И больше вообще не стану смотреть ролики с этого источника.
перезашел в новость и посмотрел уже на 10 секунд😁
а так конечно дичь, популяризация хоккея во всей ее красе👌🏽
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вот лично я не стал смотреть рекламный ролик на 30 секунд!
И больше вообще не стану смотреть ролики с этого источника.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Павлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вратари не помогают Ау Барсу, от слова совсем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irek203102
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дай бог не последняя .Молорик.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The_Enot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хороший гол.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну теперь можно и за океан проситься.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий