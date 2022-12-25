Мичков забил первый гол за «Сочи» – броском в девятку из круга вбрасывания в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков забросил первую шайбу в составе «Сочи».
18-летний нападающий отметился голом во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:2, второй перерыв).
При игре в большинстве Мичкову удалось нанести точный бросок в дальний верхний угол из левого круга вбрасывания.
Форвард, перешедший из СКА на правах аренды, проводит второй матч за сочинцев.
Хоккеист дебютировал за команду 23 декабря в игре с «Куньлунем» (0:3), не отметившись результативными действиями и проведя на льду больше 17 минут.
а так конечно дичь, популяризация хоккея во всей ее красе👌🏽
И больше вообще не стану смотреть ролики с этого источника.