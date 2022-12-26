Щитов о Мичкове: «Для СКА здорово, что есть такой ресурс в виде «Сочи». Могут своих молодых обкатывать в клубе КХЛ»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Сочи Андрей Алтыбармакян Матвей Мичков Хоккей

Никита Щитов высказался о переходе Матвея Мичкова из СКА в «Сочи».

18-летний нападающий будет выступать за сочинский клуб на правах аренды до конца сезона.

– Мичков, конечно, усиление для ХК «Сочи». До этого от многих знакомых слышал о том, что он интересный игрок, хорошо оснащен технически. И, посмотрев матч против «Ак Барса», я тоже смог убедиться в этом. Забил хороший гол, из состава не выпадает.

ХК «Сочи» – подходящий вариант для тех игроков, которые являются лидерами по натуре и делают первые шаги на таком уровне. Мичков сможет провести достаточное количество матчей до конца сезона, привыкнуть к скоростям и к хоккею в КХЛ, а на другой уже год перейти на новую ступень развития. Это идеальный вариант.

– Получается, ХК «Сочи» обкатывает молодых игроков СКА и действует как фарм-клуб?

– Это уже как данность и ничего не сделаешь. Для СКА здорово, что есть такой ресурс в виде ХК «Сочи». Могут своих молодых обкатывать не только в МХЛ, ВХЛ, но и в клубе КХЛ.

– В то же время «Сочи» лишился одного из самых результативных своих игроков – Андрея Алтыбармакяна.

– Я был уверен, что его заберут. Когда я увидел Алтыбармакяна в Уфе, то пожелал ему, чтобы его взяли в СКА на плей-офф и у него появились бы шансы выиграть Кубок Гагарина. Так и получилось, – заявил бывший защитник клубов КХЛ.

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1 комментарий

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viktorpavlov70
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Ну да, у всех фармы в ВХЛ пылят, а у СКА свой фарм в КХЛ. Прямо ни разу не преимущество (с)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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