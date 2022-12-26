Депутат Свищев о письме Гашека в НХЛ: «Странный парень. Он должен передавать свой опыт, а не заниматься популизмом и русофобской истерией»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о выступлениях экс-вратаря против России.

Ранее бывший игрок «Спартака» призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов, а также подготовил письмо в эту организацию.

«Если честно, Гашек – странный парень. Раньше он был одним из моих любимых игроков, и с Россией его связывает многое.

Он пишет письма не только в , но и в другие организации по всему миру. Думаю, это прежде всего от скуки.

Раньше он был одним из самых востребованных и медийных персон, к нему было приковано внимание мировых СМИ. А сейчас Гашек – спортивный пенсионер. Ему нужны пиар-акции, чтобы снова быть на волне славы. Хотя он должен проявить себя в других вещах: передать молодежи свой колоссальный опыт, а не заниматься популизмом и русофобской истерией», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.