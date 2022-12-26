Депутат Свищев о письме Гашека в НХЛ: «Странный парень. Он должен передавать свой опыт, а не заниматься популизмом и русофобской истерией»

Теги Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о выступлениях экс-вратаря Доминика Гашека против России.

Ранее бывший игрок «Спартака» призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов, а также подготовил письмо в эту организацию.

«Если честно, Гашек – странный парень. Раньше он был одним из моих любимых игроков, и с Россией его связывает многое.

Он пишет письма не только в НХЛ, но и в другие организации по всему миру. Думаю, это прежде всего от скуки.

Раньше он был одним из самых востребованных и медийных персон, к нему было приковано внимание мировых СМИ. А сейчас Гашек – спортивный пенсионер. Ему нужны пиар-акции, чтобы снова быть на волне славы. Хотя он должен проявить себя в других вещах: передать молодежи свой колоссальный опыт, а не заниматься популизмом и русофобской истерией», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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11 комментариев

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ovcov8
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Свищёву и подобным не бред коментировать бы, а думать о благосостоянии народа, как положено депутатам
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ovcov8
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Ответ Александр Лопухин
А тебе мнение Гашека интересно? Я думаю таких как ты - мизер. А Гашека наверное обидели в России. Ничего у нас не выиграл, вот и стучит на Россию во все инстанции. Скандалист одним словом
Он в России не полный сезон отыграл. Когда ему выигрывать в пенсионном возрасте в мёртвом Спартаке? Но он больше всех в сезоне на ноль сыграл
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Maxim Vasnechov
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Ответ Fart1988 Анодин
Интересное мнение, ограничивать права тех кто тебе не нравится. При чем он не просто выражает его, а требует.
Это тоже свободное право человека. Требовать. А уж воплощать требования, или нет, зависит от организации и от общественной поддержки этих требований.
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Fart1988 Анодин
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Ответ Maxim Vasnechov
Кто ещё кому что должен? Гашек выразил своё мнение, он живёт в свободной стране и имеет на это право.
Интересное мнение, ограничивать права тех кто тебе не нравится. При чем он не просто выражает его, а требует.
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Максат Тобыш
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Ответ Александр Лопухин
А тебе мнение Гашека интересно? Я думаю таких как ты - мизер. А Гашека наверное обидели в России. Ничего у нас не выиграл, вот и стучит на Россию во все инстанции. Скандалист одним словом
Он хочеть мира, быть можеть и твоя голова была цела, всего лишь..
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Геннадий Тимченко
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Ответ Александр Лопухин
А тебе мнение Гашека интересно? Я думаю таких как ты - мизер. А Гашека наверное обидели в России. Ничего у нас не выиграл, вот и стучит на Россию во все инстанции. Скандалист одним словом
Лопух ты, раз тебя такие странные мысли посещают🤣
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Александр Лопухин
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Ответ Геннадий Тимченко
Гашеку мнение единороса Свищева не интересно
А тебе мнение Гашека интересно? Я думаю таких как ты - мизер. А Гашека наверное обидели в России. Ничего у нас не выиграл, вот и стучит на Россию во все инстанции. Скандалист одним словом
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Юрий Антонович
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Свищев в популизме шарит,ему в этом вопросе можно доверять.
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Andrew Chepaylo
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Этот про популизм говорит лол))
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Maxim Vasnechov
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Кто ещё кому что должен? Гашек выразил своё мнение, он живёт в свободной стране и имеет на это право.
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Геннадий Тимченко
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Гашеку мнение единороса Свищева не интересно
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