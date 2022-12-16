Гашек о позиции Гретцки по Украине: «Он бы очень помог, если бы сказал немного больше»

Теги Гэри Беттмэн Доминик Гашек Уэйн Гретцки НХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек высказался о позиции Уэйна Гретцки касательно ситуации на Украине.

«Я не знаю, насколько Гретцки сейчас связан с НХЛ. Но не думаю, что он и Гэри Беттмэн очень близки. Уэйн не часто куда-то выходит. В последний раз видел его на 100-летии лиги.

Его дедушка родом из Украины. Знаю, что он говорил что-то в поддержку украинцев. Но он бы очень помог, если бы сказал немного больше. Впрочем, как я уже говорил – вы не можете никого заставить это сделать.

Когда буду говорить с ним, спрошу: «Уэйн, можешь сказать чуть больше?» Хотя он не тот человек, которому можно указывать, что делать», – сказал бывший вратарь сборной Чехии в интервью Tribuna.com.

Гашек подготовил письмо в НХЛ и ассоциации тенниса. Ранее он призывал лигу приостановить действие контрактов россиян

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