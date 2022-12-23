Алексей Жамнов: «В КХЛ существует вратарская проблема для сборной России»

высказался о вратарях в контексте сборной России.

– Перед Кубком мира выбор вратарей становится еще сложнее? Прогрессируют Сорокин, Кочетков, на высоком уровне играют Шестеркин и Василевский.

– Для тренера, наоборот, хорошо, когда есть такой выбор. Посмотрите на Кубок Первого канала. Видно, что в существует вратарская проблема для сборной.

– Но тот же Никита Серебряков показал в клубе отличную статистику.

– По статистике он – один из лучших в лиге, но с белорусами что-то пошло не так. Об этом я и говорю, что статистика порой обманчива. На клубном уровне она может быть обалденная, а в сборной статистика не имеет никакого значения. Но я не могу его винить.

У Никиты не пошла игра, а мы не помогли ему. В поражении виноваты мы все, – сказал главный тренер сборной России.