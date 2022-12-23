Алексей Жамнов: «В КХЛ существует вратарская проблема для сборной России»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Никита Серебряков Игорь Шестеркин Адмирал Петр Кочетков Хоккей

Алексей Жамнов высказался о вратарях в контексте сборной России.

– Перед Кубком мира выбор вратарей становится еще сложнее? Прогрессируют Сорокин, Кочетков, на высоком уровне играют Шестеркин и Василевский.

– Для тренера, наоборот, хорошо, когда есть такой выбор. Посмотрите на Кубок Первого канала. Видно, что в КХЛ существует вратарская проблема для сборной.

– Но тот же Никита Серебряков показал в клубе отличную статистику.

– По статистике он – один из лучших в лиге, но с белорусами что-то пошло не так. Об этом я и говорю, что статистика порой обманчива. На клубном уровне она может быть обалденная, а в сборной статистика не имеет никакого значения. Но я не могу его винить.

У Никиты не пошла игра, а мы не помогли ему. В поражении виноваты мы все, – сказал главный тренер сборной России.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вован63
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В кхл сейчас есть очень приличные наши вратари.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krupin82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То есть Жамнов как я понимаю не виноват?Ну ясно....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вовик Кузя
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лакедемон
В КХЛ есть три проблемы - это посещаемость, Ротенберг и ФХР
И Третьяк
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакедемон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В КХЛ есть три проблемы - это посещаемость, Ротенберг и ФХР
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ros80
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У КХЛ есть одна главная проблема- ФХР. Решив эту проблему попутно начнут решаться остальные проблемы, в том числе и вратарская
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий