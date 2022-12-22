Кожевников о сборной России и Жамнове: «Не вижу смысла снимать тренера. Не первый же раз проигрываем»

Александр Кожевников считает, что нет смысла менять тренера сборной России Алексея Жамнова.

Ранее тренерский совет ФХР поставил неудовлетворительную оценку Жамнову и его штабу за выступление на Кубке Первого канала, где Россия обыграла Казахстан (6:2), но уступила Беларуси по буллитам, в результате чего победителем турнира стала белорусская сборная.

«Не думаю, что сейчас надо менять тренера. Не первый же раз проигрываем. Команды не было, да. Проверяли людей. Впрочем, знали, кто играет. Да, была подготовка, а дальше посмотрим.

Серьезный турнир проиграли. Сейчас не вижу смысла снимать тренера. Да, неудовлетворительно, недоработали, но надо сделать правильные выводы и дальше идти», – сказал двукратный олимпийский чемпион.