Юрий Новиков: «Кубок Первого канала просто потерялся на фоне блестящей победы Аргентины и гениального финала ЧМ-2022»

считает, что Кубок Первого канала не был в центре внимания из-за финала ЧМ-2022.

– По итогам Кубка Первого канала состоялся тренерский совет ФХР, который за выступление сборной России поставил главному тренеру оценку «неудовлетворительно». Ваш комментарий.

– Во-первых, считаю правильным то, что тренерский совет прошел, что называется, по свежим следам и не стал ничего замыливать.

Во-вторых, у сборной России на домашнем турнире в Москве всегда была и всегда будет только одна цель – первое место. Естественно, поражение от белорусов всех огорчило – и болельщиков, и специалистов. Отсюда, скажем так, эмоции – и жесткая оценка.

– Как воспринимаете тренерский стиль Алексея Жамнова? Не все ветераны нашего хоккея считают, что у него есть энергетика и желание быть именно тренером.

– Знаете, все каноны тренерской профессии оказались размыты. Могу напомнить о бразильце Марио Загалло, который был журналистом, а затем в роли тренера привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира.

Еще один футбольный пример, совсем свежий – главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, недавно выигравшей в Катаре.

Посмотрите, какие замены он проводил, как вел себя на скамейке, как управлял командой. Но на выходе – блестящее чемпионство, поэтому никаких вопросов к нему нет.

Вообще я вам скажу, что на неудовлетворительную оценку Жамнова повлиял как раз футбольный чемпионат мира.

– Это интересно, Юрий Николаевич. Почему?

– Финал турнира в Катаре получился просто гениальным. На фоне блестящей победы Аргентины Кубок Первого канала, как бы мы ни любили хоккей, просто потерялся. Спасти его могла бы разве что эффектная победа сборной России в решающем матче в Москве, но, увы, она не состоялась.

Из-за этого в эмоциональном плане поражение сборной России было воспринято с досадой – особенно на фоне победы мирового футбола, – сказал заслуженный тренер России.

Финал ЧМ-2022 и матч сборных России и Беларуси (4:5 Б) на Кубке Первого канала прошли в один день – 18 декабря.