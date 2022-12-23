Жамнов о поражении от Беларуси: «Мотивации не хватило, наверное, хотя на уровне сборной говорить об этом странно. Плюс детские ошибки»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Жамнов высказался о поражении сборной России от Беларуси на Кубке Первого канала. 

Россияне проиграли белорусам (4:5 Б) в решающем матче московского турнира. 

– Вы говорили, что на Кубке Первого канала игроки познакомились с вашими требованиями в сборной. В чем они заключаются?

– Это тактические нюансы по выполнению игрового задания. В каждом клубе играют по разным схемам. Перед началом турнира игрокам выдали брошюру, показывали видеоматериал.

Тем, кто прошел с нами прошлый Кубок Первого канала и Олимпиаду, это было знакомо. Для кого-то это новый материал. Наши требования касались тактических схем и игры, которую мы хотим видеть от сборной.

– Получилось так, что ваши идеи и требования не позволили обыграть белорусов. Которые играли от простоты, положились на вратаря. Можно назвать поражение тренерским?

– Тренер выводит команду на матч. Мы думали, что с молодыми игроками, которые попали в состав, сможем победить, и запаса их мастерства для этого хватит. Наверное, не хватило мотивации, хотя на уровне сборной говорить об этом странно. Плюс детские ошибки привели к поражению, – сказал главный тренер национальной команды. 

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4 комментария

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Rafael Sarkisian
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На самом деле обвинять игроков можно, но нужно ли... ребята понимают, что этот турнир не на один раз. Как бы не стал постоянным. Они понимают, что играть с чехами, канадцами, американцами, шведами, финами ещё не скоро предстоит.. 1 такой турнир с казахами и Белоруссией можно погонять, но вот постоянно...
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Амфитрион
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Какой турнир, такая и мотивация.
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Лакедемон
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Все отмазки лепит … будь нормальным мужиком и тренером, возьми «огонь на себя», поймём и простим, а так, выглядишь, как 🤡
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Dinamik1
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У хоккеистов нет ни кокой мотивации.Уних в подсознанке сидит что белорусы им не соперник.
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