Жамнов о поражении от Беларуси: «Мотивации не хватило, наверное, хотя на уровне сборной говорить об этом странно. Плюс детские ошибки»

высказался о поражении сборной России от Беларуси на Кубке Первого канала.

Россияне проиграли белорусам (4:5 Б) в решающем матче московского турнира.

– Вы говорили, что на Кубке Первого канала игроки познакомились с вашими требованиями в сборной. В чем они заключаются?

– Это тактические нюансы по выполнению игрового задания. В каждом клубе играют по разным схемам. Перед началом турнира игрокам выдали брошюру, показывали видеоматериал.

Тем, кто прошел с нами прошлый и Олимпиаду, это было знакомо. Для кого-то это новый материал. Наши требования касались тактических схем и игры, которую мы хотим видеть от сборной.

– Получилось так, что ваши идеи и требования не позволили обыграть белорусов. Которые играли от простоты, положились на вратаря. Можно назвать поражение тренерским?

– Тренер выводит команду на матч. Мы думали, что с молодыми игроками, которые попали в состав, сможем победить, и запаса их мастерства для этого хватит. Наверное, не хватило мотивации, хотя на уровне сборной говорить об этом странно. Плюс детские ошибки привели к поражению, – сказал главный тренер национальной команды.