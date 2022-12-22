Майоров о Есмантовиче, Ковальчуке и Каменском: «Советник и консультант главного тренера – это что такое? Может, от кого-то отказаться, перераспределить роли»
Борис Майоров обратился в адрес советников главного тренера сборной России.
На Кубке Первого канала, на котором российская команда заняла второе место, в качестве советников главного тренера Алексея Жамнова выступали Валерий Каменский, президент ЦСКА Игорь Есмантович и Илья Ковальчук.
«Кроме меня еще были члены тренерского совета, которые рекомендовали присмотреться и перераспределить роли, может, от кого-то отказаться.
К примеру, советник и консультант главного тренера – это что такое?
Я же не призываю возвращаться к старым временам, когда у нас в сборной были два тренера, врач и массажист, но когда у тебя идет совмещение работы у двух лиц, к чему это?» – сказал двукратный олимпийский чемпион и председатель тренерского совета ФХР.
Комментарии