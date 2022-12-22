Майоров о Есмантовиче, Ковальчуке и Каменском: «Советник и консультант главного тренера – это что такое? Может, от кого-то отказаться, перераспределить роли»

обратился в адрес советников главного тренера сборной России.

На Кубке Первого канала, на котором российская команда заняла второе место, в качестве советников главного тренера выступали , президент ЦСКА Игорь Есмантович и .

«Кроме меня еще были члены тренерского совета, которые рекомендовали присмотреться и перераспределить роли, может, от кого-то отказаться.

К примеру, советник и консультант главного тренера – это что такое?

Я же не призываю возвращаться к старым временам, когда у нас в сборной были два тренера, врач и массажист, но когда у тебя идет совмещение работы у двух лиц, к чему это?» – сказал двукратный олимпийский чемпион и председатель тренерского совета ФХР.