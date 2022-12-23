Жамнов о будущем в сборной: «Уверенности нет, конечно. Контракт до конца сезона, дальше решит ФХР. Следующему тренеру поможет наша информация»

не уверен в своем будущем во главе сборной России.

– Ближайший топ-турнир сборной – Кубок мира-2025. Турнир проводит не ИИХФ, а , которая понимает, в чем выгода от участия нашей сборной. Как оцените шансы России сыграть на нем?

– Пока никакой конкретики нет. Информация плавает: то турнир пройдет в 2024 году, то в 2025-м. Конечно, НХЛ все прекрасно понимает. Со стороны маркетинга и прибыли она заинтересована, чтобы сборная России сыграла на Кубке мира.

Россия – это Овечкин, Малкин, Кучеров, Василевский, Капризов. Можно перечислить много ребят, которые находятся на первых ролях в лиге. НХЛ это понимает. Думаю, лиге важно, чтобы наша сборная сыграла, но как все сложится дальше, я не могу предсказать.

– А есть уверенность, что вы повезете команду на ближайший чемпионат мира или ?

– Нет, такой уверенности, конечно, нет. Контракт подписан до конца сезона. Что будет дальше, решит . Но я уверен, что тренеру, который придет после меня, собранная нами информация поможет в будущем, – сказал главный тренер национальной команды.