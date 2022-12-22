Федоров о ЦСКА: «Играем в атакующий хоккей, когда у нас шайба. Без шайбы используем схемы, наработанные Никитиным»

высказался об игре ЦСКА.

«Я не жалею себя, но я был заложником ситуации. Во-первых, за три дня пришел в команду — вдруг. Во-вторых, уже была налажена определенная система игры, от которой нет смысла отказываться и что-то ломать. В принципе, да, мы играем в прагматичный хоккей.

Но – прошу меня понять правильно – когда у нас шайба, мы играем в атакующий хоккей. Мы сразу бежим вперед, в давление, шайба идет на ворота.

Когда мы без шайбы, мы используем те же схемы, которые были наработаны предыдущим тренерским штабом во главе с Игорем Валерьевичем Никитиным. Но для меня это нормально», – сказал главный тренер .