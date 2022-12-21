Федоров о 2:1: «Соперник был очень достойный. Мы еще много раз будем играть против СКА, поэтому порадуемся до 12 ночи и завтра новый рабочий день»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о победе над СКА.

Московская команда выиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

– Быстрая, интенсивная игра. Начало мы проспали. Парни все понимают, что сегодня соперник играл агрессивно, особенно вначале. Тем не менее, вернулись в игру во втором периоде, на контратаке забили хороший гол.

Да, пропустили курьезный гол. Я подумал, что моменты были на нашей стороне. Было хорошее движение, контроль шайбы. В концовке – это нервы, чересчур желание – это мы уберем. Нашу команду с победой, соперник был очень достойный сегодня. Мы еще много раз будем играть против СКА, поэтому порадуемся до 12 ночи и завтра новый рабочий день.

– ЦСКА в первом периоде нанес два броска в створ ворот. Корректировали план на игру?

– Есть пара моментов, которые мы адресовали ребятам. Не все интенсивно начали первый период. На лавке также старались поправить моменты интенсивной игры. Не все получилось, но во втором периоде вкатились в игру.

Наверное, чуть-чуть привыкли к скоростям, площадка здесь меньше. В основном играем на других, не хватало скорости принятия быстрых решений. Все-таки сумели выровнять игру в плане командной скорости.

– Первая победа в сезоне над принципиальным соперником. Важна она в психологическом плане?

– Я думаю, когда ты играешь против лидеров КХЛ – такие победы всегда важны в любой составляющей. Мы играли дома, но проиграли в овертайме. Здесь в прошлой игре получили четыре гола, что непривычно для нашей команды. Во всех этих аспектах – важная, трудовая победа.

Было много эмоций, было много падений – это огромный, полезный опыт. Рады, что нашли путь к воротам и забили важный гол.

– провел отличный матч. Как оцените его игру?

– Оценку игры Саши даст тренер вратарей Сергей Иванович Наумов. Я рад за Сашу по-человечески, что ему удалось показать тот уровень, который мы хотим видеть. Дай Бог, чтобы это продолжилось и в дальнейшем, – сказал Федоров.