Сергей Федоров: «Сечин участвовал в моем становлении как тренера. Несмотря на большую занятость, он проявляет огромный интерес к хоккею и ЦСКА»

заявил, что Игорь Сечин участвовал в его становлении как тренера.

– В вашей жизни уже были Залы славы НХЛ, ИИХФ, штата Мичиган… Получается, что наш российский – уже четвертый по счету?

– Честно говоря, еще не успел посчитать. У меня был длинный и очень насыщенный день. Утром я приехал со своей семьей в Зал славы отечественного хоккея, посмотрел на фамилии людей, которые там уже есть и… немножко разволновался.

Огромное спасибо ФХР, президенту Владиславу Александровичу Третьяку и всему комитету, который сделал меня номинантом. Я еще не все осознал. Но все это случилось, благодаря родителям, судьбе, партнерам, с кем я работал всю свою хоккейную карьеру.

Большое спасибо нашим ветеранам, которые нам до сих пор помогают в лице Бориса Петровича Михайлова. Огромная благодарность за поддержку, доверие и неустанную помощь Игорю Ивановичу Сечину, который изменил мою судьбу в корне, назначив меня главным тренером ЦСКА.

За его огромный интерес к хоккею и нашему клубу, который он проявляет, несмотря на большую занятость. Сечин лично участвовал в моем становлении как тренера. Помогал советами, порой журил, не без этого. Но его слова в прошлом сезоне мне очень сильно помогли.

В нынешнем чемпионате я также ощущаю его человеческую помощь и поддержку, которая помогает двигаться вперед и заряжает меня энергией. Настраивает на плодотворную работу во всех хоккейных направлениях. От себя скажу, что все задачи будут выполнены.

– Вы сказали, что Игорь Сечин кардинально изменил вашу судьбу. Ваше назначение на пост главного тренера ЦСКА действительно оказалось неожиданным для всех и для вас в том числе. Но, может быть, мысленно вы все же готовились к тренерской карьере?

– В тот день для меня все оказалось неожиданно и очень волнительно. Не могу сказать, что я был готов к такому повороту событий. Но на предложение ответил «да». А, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Хоккейного опыта у меня было достаточно.

Но хочется поблагодарить и моих помощников, оставшихся в тренерском штабе ЦСКА, за их поддержку, науку и ответы на мои бесконечные вопросы – что да как? Ребята отработали на все сто. Надеюсь, что и мне что-то удалось сделать вместе с ними и достичь победы в Кубке Гагарина. Но и тут опять же была очень важна поддержка Игоря Ивановича.

– Сечин может позвонить вам после матча ЦСКА и высказать свои наблюдения и предложения? Можете с ним подискутировать о хоккее или что-то обсудить?

– Мы с Игорем Ивановичем работаем вместе уже около 10 лет. И все равно назначение меня на пост главного тренера ЦСКА стало судьбоносным и неожиданным. У нас нет дискуссий. Есть доклад и какие-то мысли с моей стороны – о том, как команда готовилась к матчу и как сыграла.

А в ответ я жду резюме, понимая, что это очень занятой человек и хоккей в его жизни все же не на первом месте. Но с победой Игорь Иванович нашу команду всегда поздравляет. Та помощь, которую он оказал лично мне и ЦСКА – это очень сильно, – сказал главный тренер ЦСКА.

Председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин является председателем наблюдательного совета .