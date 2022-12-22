Анастасия Батманова: «Губерниев сделал из биатлона сериал – это классно, а вот в лыжах совсем не так. Медийность важна для любого спорта, который живет»

Теги телевидение сборная России жен лыжные гонки Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Елизавета Каплина Анастасия Батманова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Батманова сравнила медийность в своем виде спорта и лыжных гонках.

– Какие у тебя впечатления от этого сезона? Молодые спортсменки часто отмечают, что атмосфера на внутренних соревнованиях сильно поменялась.

– Очень классно выступать. И атмосфера, и условия. Можно бегать с людьми, которые раньше бегали на Кубке мира. А раньше они уехали, а ты здесь сам с собой соревнуешься. Небо и земля. А сейчас мы можем с ними соревноваться. Смотреть на них.

Спасибо СБР (Союзу биатлонистов России) и Дмитрию Губерниеву, который сделал из нашего биатлона настоящий сериал. Мы все здесь как герои, про нас людям реально интересно узнавать, что-то спрашивать, следить за соревнованиями. Это классно. Вот в лыжах, к примеру, совсем не так.

– Но ведь это сознательный выбор лыжников. Елена Вяльбе, к примеру, сказала, что результаты важнее отсутствия телетрансляции. Ты с ней не согласна?

– Нет, конечно. Результат важен, но и телетрансляции важны. Медийность для любого спорта важна, который живет. Иначе кому мы будем нужны? К примеру, Лиза Каплина сейчас показывает невероятные результаты. Здорово же, что за этим следят люди, узнают про ее успехи. Не будет трансляций – кто об этом узнает? Особенно о молодых, – отметила Батманова.

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