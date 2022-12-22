Анастасия Батманова: «Губерниев сделал из биатлона сериал – это классно, а вот в лыжах совсем не так. Медийность важна для любого спорта, который живет»

Биатлонистка Анастасия Батманова сравнила медийность в своем виде спорта и лыжных гонках.

– Какие у тебя впечатления от этого сезона? Молодые спортсменки часто отмечают, что атмосфера на внутренних соревнованиях сильно поменялась.

– Очень классно выступать. И атмосфера, и условия. Можно бегать с людьми, которые раньше бегали на Кубке мира. А раньше они уехали, а ты здесь сам с собой соревнуешься. Небо и земля. А сейчас мы можем с ними соревноваться. Смотреть на них.

Спасибо СБР (Союзу биатлонистов России) и Дмитрию Губерниеву, который сделал из нашего биатлона настоящий сериал. Мы все здесь как герои, про нас людям реально интересно узнавать, что-то спрашивать, следить за соревнованиями. Это классно. Вот в лыжах, к примеру, совсем не так.

– Но ведь это сознательный выбор лыжников. Елена Вяльбе, к примеру, сказала, что результаты важнее отсутствия телетрансляции. Ты с ней не согласна?

– Нет, конечно. Результат важен, но и телетрансляции важны. Медийность для любого спорта важна, который живет. Иначе кому мы будем нужны? К примеру, Лиза Каплина сейчас показывает невероятные результаты. Здорово же, что за этим следят люди, узнают про ее успехи. Не будет трансляций – кто об этом узнает? Особенно о молодых, – отметила Батманова.

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