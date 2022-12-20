Дмитрий Губерниев: «Первый канал не спасет даже Щербакова. Все будут смотреть канал «Россия», где я буду вести «Огонек»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова будет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.
Соведущими программы станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие.
«Могу сказать лишь то, что Первый канал не спасет, даже если там будет Щербакова. Потому что все люди будут смотреть канал «Россия», где я буду вести «Огонек», – сказал Губерниев.
Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале вместе с Гузеевой, Пельшем, Авериным и Галыгиным
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