Дмитрий Губерниев: «Первый канал не спасет даже Щербакова. Все будут смотреть канал «Россия», где я буду вести «Огонек»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию будет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.

Соведущими программы станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин и другие.

«Могу сказать лишь то, что Первый канал не спасет, даже если там будет Щербакова. Потому что все люди будут смотреть канал «Россия», где я буду вести «Огонек», – сказал Губерниев.

Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале вместе с Гузеевой, Пельшем, Авериным и Галыгиным