Сергей Устюгов: «Губерниев делает все, чтобы про лыжные гонки никто не забывал даже во время биатлонных трансляций»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался об отсутствии трансляций Кубка России по лыжным гонкам.

– Не было мыслей, чтобы вместе со сборниками в своих телеграм‑каналах больше освещать лыжные гонки, показывая информацию от первого лица?

– В первую очередь все думают о результате. Но недавно перед гонкой на Кубке России выложил видео, как мы смеемся. Вероника Степанова у нас популяризирует лыжные гонки.

Я свой канал тоже веду, у меня даже появился администратор, чтобы было больше информативности, чтобы народу было веселее следить. Сидеть и постоянно что‑то выкладывать тяжело, потому что есть и другие обязанности. Семья, тренировки.

– Кубок мира сейчас интересен?

– Сидя дома на диване, включил Кубок мира. Удивился, что его показывают. Посмотрел, но как‑то не завлекло меня: новые имена, молодые ребята. Даже не смотрел прямую трансляцию, когда Федерико Пеллегрино победил. Узнал об этом уже после гонки. За него я очень рад, потому что он глыба, который не проигрывает на протяжении четырех лет. Это круто.

– Интересно, что Кубок мира мы можем посмотреть, а Кубок России нет…

– Да, но это вопросы не к спортсменам, хоть Дмитрий Губерниев и говорит: «Бейте тревогу». Да, на биатлоне все красиво и информативно, ездят бригады, которые освещают соревнования. Но уже давно внимание в лыжных гонках становится все меньше. Думал, что после Пхенчхана будет больше внимания, но его не было.

После Пекина тоже нет, тем более что нас закрыли – бегаем тут. Каждый делает то, что умеет. Конечно, хотелось бы, чтобы показывали, но уже вопросы не ко мне. Дмитрий Губерниев делает все для того, чтобы про лыжные гонки никто не забывал даже во время биатлонных трансляций. Дима, тебе большой привет! – сказал Устюгов.

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