Губерниев о Степановой: «Колонки помогают побеждать умным людям. Мешают только старые пердуны, которые считают, что нужно отнять мобильники»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу лыжницы в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.

– Колонки на « » не мешают побеждать?

– Колонки помогают побеждать умным людям. Мешают таким людям побеждать только старые пердуны, которые считают, что нужно отнять мобильники. Они считают, что у нас в 1807 было получше при Александре Павловиче Романове, – сказал Губерниев.