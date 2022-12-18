Губерниев о Степановой: «Колонки помогают побеждать умным людям. Мешают только старые пердуны, которые считают, что нужно отнять мобильники»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу лыжницы Вероники Степановой в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.
– Колонки на «Матч ТВ» не мешают побеждать?
– Колонки помогают побеждать умным людям. Мешают таким людям побеждать только старые пердуны, которые считают, что нужно отнять мобильники. Они считают, что у нас в 1807 было получше при Александре Павловиче Романове, – сказал Губерниев.
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