Епанчинцев о 5:1 с «Салаватом»: «Было хорошее движение, правильная игра без шайбы. 3-й период, может, был менее атакующим, но «Амур» нашел моментик и забил красивый гол»

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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым». 

Хабаровская команда выиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

«Прежде всего хотел бы сказать, что мы правильно среагировали после поражения от Магнитогорска – [там] при хорошей игре уступили.

Сегодня было хорошее движение с нашей стороны, правильная игра без шайбы. Знали, что соперник любит больше играть в атаке. Забили хорошие голы. Третий период с нашей стороны, может быть, был менее атакующим, но, тем не менее, нашли моментик и в контратаке забили красивый гол и победили.

Почему сделали выбор в пользу Калниньша? У нас есть тренер вратарей, свой игровой блок, который рассчитывает на них. У нас два равноценных вратаря. Янис неплохо сыграл прошлый матч – уверенно, в пропущенных голах было минимум его ошибок. Сегодня он сыграл на своем уровне и помог команде победить.

За счет чего так хорошо заиграл Бочаров? Хорошие партнеры, наверное, помогают (улыбается). Он – игрок опытный, показывает это в каждой игре, набирает очки. Я думаю, что Стас будет еще добавлять и поможет «Амуру», – сказал Епанчинцев.

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